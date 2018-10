Liebe Leserin, lieber Leser, Media-Markt und Saturn in der Krise. Okay. Kennt man. Amazon aber auch. Ein klitzekleines Bisschen jedenfalls. Denn Bezos liefert nicht die erhofften und gewohnten Zahlen. Tröstlich irgendwie, dass auch ein Koloss mal etwas kleiner wirkt.

Es knarzt in der Bilanz von Ceconomy (Media-Markt, Saturn) wie in einem alten Röhrenradio. Der Umsatz schrumpft im vierten Quartal um 3,8 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr kommt ein knapp zweiprozentiges Minus zusammen. 2017/2018 gingen die Erlöse um 0,9 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro zurück. Für 2017/18 rechnet man mit einem operativen Ertrag (Ebit) von rund 400 Millionen Euro. Knapp 100 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Vorstandschef Pieter Haas haben die Zahlen bereits den Job gekostet. Wird nun alles besser? Ja, wenn Media-Saturn eine bessere Preisstrategie findet, die Mehrmarkenfamilie neu aufstellt und das Marketing renoviert. Auch der Online-Umsatz, der sich im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf nun 12,1 Prozent des Gesamtumsatzes erhöht hat, ist ein Hoffnungsschimmer. Was Ceconomy braucht, ist Geduld. Alte Transistoren brauchen bekanntlich länger bis sie warm genug für die volle Leistung sind.

Omnichannel-Präsenz soll derweil gestärkt werden. Nachdem auch die ersten Matratzen-Start-up insolvent ist, muss man attestieren, dass es sich in dem Markt gerade nicht ruhig liegt. Matratzen Concord will noch in diesem Jahr 176 seiner rund 1.000 Filialen schließen.

Für eine Frischegarantie, wenn man beispielsweise einen Salat bestellt, verlangt der digitale Kolonialwarenladen 4,90 Euro. "DOA" sagt zu so etwas der Fachmann - "Dead on Arrival". Oder ist Frische kein Standard? Oh! Wie dumm von mir.

Das ostfriesische Handelshaus Bünting hat unter combi.de den Lebensmittel-Verkauf für seine gleichnamigen Nahversorgermärkte ans Netz gebracht, weiß die Lebensmittel Zeitung . Trotzdem liefert auch der Nahversorger bundesweit mit DHL. Bünting ist im Online-Geschäft national bereits mit Mytime.de aktiv. Für den Kunden lohnt der Vergleich: Bünting erlaubt sich abweichende Preise im Online-Geschäft. Für mich der Aussteiger:

Der Schweizer Onlineshop Galaxus will jetzt in Deutschland durchstarten. Während das Sortiment eher beschränkt ist, will man beim Kunden mit Service und Beratung, auch durch eine Online-Community, punkten. „Drei von vier Fragen auf Galaxus oder Digitec werden von anderen Usern innerhalb von drei Stunden beantwortet“, sagt Deutschlandchef Frank Hasselmann in "Horizont".

Reimann Investors sein Engagement aus und wird durch die Co-Investor Gruppe als neuer Investor verstärkt.



Amazon baut Lieferzentrum in Sachsen -Anhalt

Amazon plant ein 45 Hektar. Keller Sports macht sich fit mit der bis dato größten Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe. Mit der Wachstumsfinanzierung weitet Hauptinvestorsein Engagement aus und wird durch die Co-Investor Gruppe als neuer Investor verstärkt.Amazon plant ein Logistikzentrum in Sachsen-Anhalt in Osterweddingen in der Börde (bei Magdeburg) auf einer Fläche von

INTERNATIONAL

72,5 Milliarden Dollar. Auch da hatten Analysten mehr erhofft. Ein wenig mager für Amazon-Verhältnisse wirkt auch das Wachstum im Onlinehandel: 11 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 22 Prozent. Die Botschaft: Die Verfolger, gerade in den USA, holen auf. Amazon hat im dritten Quartal beim Umsatz um 29 Prozent auf 56,6 Milliarden Dollar zugelegt. Der Gewinn liegt mit 2,9 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Trotzdem sackte der Kurs an der Börse deutlich ab. Warum? Man hatte mehr Umsatz erwartet. Wie immer bläst vor allem das Cloud-Geschäft AWS mehr denn je Geld in Kasse. Der Handel? Nicht so sehr. Nur im Heimatmarkt geht es da wohl mit schwarzen Zahlen voran. Die weiteren Aussichten: Für das Schlussquartal erwartet Bezos einen Umsatz zwischen 66,5 bis. Auch da hatten Analysten mehr erhofft. Ein wenig mager für Amazon-Verhältnisse wirkt auch das Wachstum im Onlinehandel: 11 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 22 Prozent. Die Botschaft: Die Verfolger, gerade in den USA, holen auf.

TRENDS & FAKTEN

Amazon investiert in den Münchner Heizungsvernetzer Tado. Mit in der Finanzierungsrunde sind E.ON sowie den Risikokapitalgebern Total Energy Ventures, Energy Innovation Capital, Inven Capital und der Europäischen Investment Bank. Zusammen kommen da insgesamt 50 Mio. Dollar ins Haus. Die vernetzten Thermostate von Tado hören natürlich auch auf Alexa.

Augmented Reality. Facebook baut mit seiner Tochter Oculus nicht nur an einer Virtual Reality-Brille, sondern bastelt auch an einer Brille für Techchrunch hat ein paar Infos zusammengetragen.

Messaging-Plattform Snapchat



Start-up des Tages interaktiven Produktpräsentationen am Point of Sale eine neue Art der Kundenansprache. Fachhändler und filial-strukturierte Händler müssen sich in Zeiten des E-Commerce einiges einfallen lassen, um ihre Kunden in den Laden zu locken – und sie nicht an Amazon und Co. zu verlieren. Die drei Köpfe hinter dem Berliner Start-up kumkju wissen dies aus eigener Erfahrung und ermöglichen Einzelhändlern mit ihrenam Point of Sale eine neue Art der Kundenansprache. DieSnapchat könnte bald Google oder Amazon gehören . Beide Konzerne sollen sich mit dem Mutterhaus Snap in Übernahmeverhandlungen befinden. Bislang hat Snap Offerten immer abgelehnt.

E-Food kostendeckend sein kann und Der süddeutsche Regionalfürst Feneberg hat beim Lebensmittel-Onlinehandel die Notbremse gezogen. Schluss ist mit dem eigenen Lieferdienst und dem Webshop Freshfoods. Stattdessen dockt man beim Edeka-Dienst Bringmeister an. Warum es nicht nur am Geld lag, warum E-Food im Mittelstand ganz andere Lösungen braucht, wannsein kann und wie man noch eine Chance gegen Amazon hat, sagt Feneberg-Digital-Manager Christoph Kappes im Interview mit etailment.