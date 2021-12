///// HANDEL INTERNATIONAL

China dreht mal wieder am großen Rad, um den Lieferkettenproblemen Herr zu werden. Der Staat packe die fünf Logistikunternehmen China Railway Materials, China National Materials Storage and Transportation Group, die Shenzhen-Tochter der Huamao International Freight Ltd, China Logistics und die China National Packaging Corporation in der neuen China Logistics Group zusammen, meldet die Wirtschaftswoche . Als strategische Partner seien die China Eastern Airlines, COSCO Shipping und die China Merchants Group an der neuen Maßnahme beteiligt. Im Mittelpunkt für das Großunternehmen stünden dann die Organisation der internationalen Handelsverbindungen und des Frachtverkehrs.Die Lieferdienste in Europa haben im Vorfeld eines Gesetzesvorschlags der EU-Kommission am Donnerstag noch mal Luft geholt. Für alle, ob Just Eat Takeaway, Delivery Hero oder Deliveroo seien die Aktienwerte am Dienstag kräftig nach oben gegangen, meldet Reuters. Am stärksten habe Just Eat Takeaway am Vormittag mit 6,3 Prozent zugelegt. In Brüssel will die Kommission am 9. Dezember den Entwurf vorlegen, der festlegen solle, ob die Kuriere Angestellte oder Selbstständige seien. Die Beweispflicht dafür liege dann bei den Diensten und nicht bei den Arbeitnehmern. Bislang waren die Lieferanten meist als nicht-angestellt eingestuft, einige Urteile in Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden hätten dies in den vergangenen zwei Jahren aber in Frage gestellt. In der Folge könnte dies zu einer Neueinstufung von rund 4,1 Millionen Personen mit Gehaltsnachzahlungen von 484 Millionen Euro führen.Colgate-Palmolive hat mit Shopee, dem Tochterunternehmen für E-Commerce der Sea Group, eine Absichtserklärung für den Ausbau des Online-Handels unterzeichnet. Das Ziel der beiden Partner ist nicht unbescheiden, sie wollen den digitalen Handel von Colgate-Palmolive in Südostasien und Taiwan bis 2025 um das 20-Fache steigern. Im Mittelpunkt sollten dabei die Produktkategorien Zahn- und Körperpflege sowie Heimpflege stehen, heißt es bei Tech in Asia . Im kommenden Jahr werde Colgate-Palmolive zum Start auch strategischer Partner von Shopee’s Regional Champion Brands Programme, mit dem das lokale und regionale Wachstum forciert werden solle. Die beiden Partner planten auch ein stärker auf die Kunden zugeschnittenes Produktprogramm, aufgebaut aus den gewonnenen Kundendaten.