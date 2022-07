Viele Menschen sind bereit, für Festzeltkarten auf dem Münchner Oktoberfest tief in die Tasche zu greifen. Dies machen sich gerne andere Personen zu Nutze und bieten die Tickets zu hohen Preisen zum Weiterverkauf an. So auch eine Agentur, die 2020 für eine Karte von 400 Euro im Anschluss auf der Online-Plattform Preise zwischen 1.990 und 3.299 Euro verlangte. Es folgte eine Klage der Zeltbetreiberin, in der zweiten Instanz entschied das Oberlandesgericht für sie. Die Agentur habe unlauter gehandelt, einen Schadenersatz sprach das Gericht der Klägerin aber nicht zu, da es an der Wahrscheinlichkeit eines Schadens fehle. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Besucher nach der zweijährigen Pause in diesem Herbst bereit sind, hohe Preise zu bezahlen, ist vermutlich hoch.

Arbeitskräftemangel bei Start-ups

Start-ups sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Nach Angaben von Bitkom liegt die Quote der Unternehmen, die neue Mitarbeiter einstellen wollen, bei 80 Prozent. Zwölf Prozent wollten unverändert weiterarbeiten, einen Stellenabbau plane keines der 150 befragten Start-ups. Die Jungunternehmer zeigten sich optimistisch, zwei Drittel von ihnen verfügten über offene Stellen. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl sei von 21 in 2000 auf 24 in 2021 angestiegen. Doch sie müssten eine attraktivere Kapitalbeteiligung für die Mitarbeiter entwickeln, um ihr Abwandern zu verhindern, lautet der Ratschlag des Verbands.



Speditionen suchen dringend Lkw-Fahrer

Der Mangel an Lkw-Fahrern wird immer größer, eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung spricht von 80.000 bis 100.000 Fahrern, die den Logistikunternehmen fehlen, meldet dpa. Dies führe dazu, dass die Spediteure Aufträge ablehnen müssten oder an Ausschreibungen nicht teilnehmen könnten. Ursache des Personalmangels sei aber nicht der Krieg in der Ukraine, es liege im Besonderen an einem Defizit beim Nachwuchs. Die Gründe seien die Tarifstruktur, die Arbeitsbedingungen und der ansteigende Stressfaktor. Der Verband wünscht sich ein qualifizierte Zuwanderung und eine Änderung des Führerscheinrechts, damit der Pkw-Führerschein auch für Lkw bis 7,5 Tonnen gelte.



Aus Ebay Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen

Ebay Kleinanzeigen wird in den nächsten zwei Jahren Geschichte. Der Namensteil "Ebay" des Online-Marktplatzes entfällt, er firmiert dann nur noch unter "Kleinanzeigen", die Webadresse lautet dann Kleinanzeigen.de. Die Umstellung ist im Laufe der nächsten zwei Jahre geplant und soll im Juni 2024 abgeschlossen sein, schreibt Der Spiegel. Der norwegische Konzern Adevinta hatte die Plattform 2021 von der Ebay Classifieds Group übernommen. Die Unternehmen einigten sich darauf, dass Ebay nur noch drei Jahre Namensbestandteil sein dürfe. Zu den ersten Schritten der Umstellung gehöre die Einrichtung der Funktion "Direkt kaufen". Diese solle einen sofortigen Kauf ohne vorherigen Nachrichtenaustausch ermöglichen. Die Bezahlung erfolge über das Tool "Sicher Bezahlen". Geschäfte könnten so direkt über das Portal erfolgen. Kleinanzeigen.de könne aber auch nur als Plattform dienen, die Transaktionen erfolgten dann nicht online.