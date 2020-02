Die US-Handelsinstitution Macy’s will in den kommenden drei Jahren 125 Läden dicht machen. Karstadt-Kaufhofer René Benko kauft die Schweizer Warenhauskette Globus und will Europa mit Luxuskaufhäusern erobern. eBay liegt derweil wohl in der Verkaufsauslage. Unterdessen profitiert Internetstores vom Netz und von der Fläche. Im Handel gibt es eben kein Schwarz-Weiß.

Internetstores mit Umsatzrekord

Die Internetstores Group feiert einen Umsatzrekord von 373 Millionen Euro. Das zur SIGNA Sports United gehörende Unternehmen (fahrrad.de) wächst auch auf der Fläche und mit Servicepartnern und dürfte unter anderem von E-Bike-Boom profitieren. Mit "The Drop" setzt Amazon seit einiger Zeit auf Mode von Influencern. Instagram-Stars aus aller Welt entwerfen die Kollektionen, die dann für maximal 30 Stunden erhältlich sind. FOMO - Fear of missing out - soll so unter anderem entstehen. Nun konnten die Instagram-Follower mit Hilfe von Moodboards selbst über den neuesten Chic entscheiden . Jetzt ist diese Kollektion erhältlich. Natürlich auch wieder zeitlich limitiert.



About You paktiert mit Nike

Für Nike wird About You wieder zur Content-Agentur: Die Marken knüpfen an die vor einem Jahr gestartete Co-Branded Kampagne an, um zusammen mit Stefanie Giesinger einen Trainingsschuh zu bewerben. Mehr weiß die W&V



Digitalisierung in der Praxis

Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchen Lösungen Sie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welche Vorteile diese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick

Intercontinental Exchange (ICE). Ein Börsenbetreiber in Atlanta und Eigner der New York Stock Exchange. Laut



Ernüchternde Zahlen für Voice Commerce

Mit dem Wort Nische ist Voice Commerce gegenwärtig noch übertrieben beschrieben. Bis Ende des Jahres werden nach Schätzungen von eMarketer in den USA 21,6 Millionen Nutzer per smartem Lautsprecher eingekauft haben. Das ist deutlich niedriger als selbst die Prognose für das zweite Quartal 2019: die rechnete mit 23,6 Millionen Quassel-Kunden. Dieser Tage hat etailment noch geunkt, ob und wer wohl eBay kaufen könnte. Nun scheint es raus. Im Gespräch ist die. Ein Börsenbetreiber in Atlanta und Eigner der New York Stock Exchange. Laut „Wall Street Journal“ wird über ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar für den Online-Marktplatz verhandelt. Was letzte Preis?

Google bietet sein aktuellstes Augmented-Reality-Headset, Google Glass Enterprise Edition 2, nun auch zum Direktkauf an. Preis: 999 Dollar. Bislang konnten nur ausgewählte Kunden das Gerät erhalten Aber auch jetzt richtet sich der Verkauf eher an Entwickler und Konstrukteure.



Omnichannel (nicht nur) für die Fashion-Welt

Fallstudie vom Modehaus engelhorn beim Omnichannel Bootcamp am 19. März an der WHU in Düsseldorf. Im Management-Entwicklungsprogramm unter Leitung von Prof. Dr. Martin Fassnacht stehen schlagkräftige Strategien für Vertrieb, CRM und Fulfilment im Fokus – kundenzentriert und nachhaltig. Klingt gut?



Wie gelingt Omnichannel Sales in der Modebranche? Antworten und neue Impulse gibt es bei einer interaktiven Fallstudie vom Modehaus engelhorn beim Omnichannel Bootcamp am 19. März an der WHU in Düsseldorf. Im Management-Entwicklungsprogramm unter Leitung von Prof. Dr. Martin Fassnacht stehen schlagkräftige Strategien für Vertrieb, CRM und Fulfilment im Fokus – kundenzentriert und nachhaltig. Klingt gut? Einen Platz im Hörsaal können sie hier sichern.

