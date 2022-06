Man könnte meinen, die obersten Richter in der Schweiz machen Tabula rasa: erst Uber, jetzt Booking.com. Gestern wurde bekannt, dass der Weltmarktführer seinen Vertragshotels nicht mehr verbieten darf, ihre eigenen Zimmer günstiger zu verkaufen als über Drittportale. Außerdem dürfen sie ihren Kunden Vorteile bieten, wenn sie eben nicht über Megakonzerne wie Booking buchen. Damit kippt in der Schweiz die Paritätsklausel. Ist das richtungsweisend? Yes.

///// HANDEL NATIONAL

Versandhändler Baur wird zum Onlinehändler

Es klingt fast nostalgisch und ein bisschen wehmütig, wenn der Versandhändler Baur nach fast 100 Jahren ankündigt, ein letztes Mal Kataloge an 120-Tausend BAUR-Kundinnen und Kunden zu verschicken. Man bestätigte damit, dass sich das Handelsunternehmen in einer Transformation hin zum Online-Händler befinde, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bedeutung des Online-Shops Baur.de und der Baur-Shopping-App sei sehr stark gestiegen.



Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor Webshops chinesischer Händler

Eigentlich sollten Kundinnen und Kunden allein bei Preisen von fünf Euro für Pullover oder 21 Euro für Sommerkleider stutzig werden. Wenn aber die Händlerseiten deutschsprachige Namen tragen und .de-Domainen haben sowie eine deutsche Anschrift im Impressum steht, sind sie von Webseiten wie „Wolf Fashion“, „Susannes Beauty“ oder „Hallo BH“ leicht zu verführen. Die Verbraucherzentrale Hamburg stellt fest, dass viele dieser Webseiten und die Ware aus China kommen. Oftmals halte die Ware nicht, was versprochen werde, und eine Rücksendung sei nicht möglich. Deshalb raten die Hamburger zur Vorsicht. Hallobh.de ist ein gutes Beispiel.



Bundeskanzler Scholz ist ein Online-Muffel

Er kaufe nicht online ein, weil er sich dann „als herausgehobene Persönlichkeit des politischen Lebens" identifizieren müsse, erzählt Bundeskanzler Olaf Scholz seinem Publikum auf der Web 2.0-Konferenz re:publica in Berlin, die heute zu Ende geht. Auch die Lieferdienste bemühe er nicht. Er habe was zuhause. Wer für ihn einkauft, verriet er seinem Publikum nicht.



Frankfurterin mit Torten-Back-Boxen erfolgreich

Luwam Tecle-Debesay scheiterte an der Geburtstagstorte für ihre Tochter. Daraus entstand die Idee, analog Hellofresh-Kochboxen, Pakete mit fertig abgewogenen Zutaten und Utensilien für Torten zu kreieren. Im Herbst 2019 startete die Frankfurterin ein Pilotprojekt mit mäßigem Erfolg. Erst als ihre Geschwister mit an Bord kamen, begann der Webshop Diebackhelden.de zu fliegen.