Der Einzelhandel und viele Städte in Deutschland befürchten ein Aussterben der Innenstädte, nicht erst seit Beginn der Pandemie. Die Entwicklung hat eine längere Zeitleiste, Corona hat nachgeholfen. Die Strategien und Initiativen der Städte, um die Stadtzentren wiederzubeleben und sie für Menschen wieder zu Anziehungspunkten zu machen, sind vielseitig und innovativ. Erfolge zeigt die im vergangenen April gestartete Initiative "Ebay Deine Stadt", in der die Städte mit dem Online-Handelsplattform zusammenarbeiten, um lokale Online-Marktplätze einzurichten. Mittlerweile sind mehr als 20 Städte mit von der Partie, im Februar kam Gladbeck dazu und konnte zum Start mehr als 110 lokale Händler an Bord ziehen. Sie sind damit auch auf dem nationalen Marktplatz von Ebay präsent und bauen mit städtischer Hilfe eine Omnichannel-Strategie auf.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Brax unterstützt den Handel bei Social-Media-Kampagnen

Der Bekleidungsproduzent Brax will seine Handelspartner verstärkt beim digitalen Marketing unterstützen. Nach einem Bericht der Textilwirtschaft soll der stationäre Handel seine Präsenz in den sozialen Medien verstärken können, Brax liefere dafür Content für die entsprechenden Kampagnen. Zugriff auf das entsprechende Material erhalte der Handel über die Plattform "Social Pals". Die Erstellung des jeweiligen Projekts liege bei Brax, die Partner könnten sie auf den von ihnen ausgesuchten digitalen Medien einsetzen. Dem deutschen Handel stünden die Hilfsmittel im Frühjahr zur Verfügung, der Start im Ausland sei für den kommenden Winter geplant. Brax wolle im Online-Handel mit Eigenvertrieb und dem Verkauf über externe Partner auf zwei Säulen stehen.



--- Anzeige ---



Zertifizierung "Omni-Channel-Manager"

An der Universität St.Gallen (Schweiz) startet am 23. Mai das vierte Omni-Channel-Management-Seminar. Absolventen werden zu zertifizierten (CAS) Omni-Channel-Managern. Zusammen mit Dozierenden (Universität St.Gallen, Universität Groningen, HEC Paris, Henley Business School) und namenhaften Praxisreferenten lernen Omni-Channel-Manager in sechs dreitätigen Modulen verteilt über zwölf Monate für Ihr Unternehmen die neusten Entwicklungen und Trends und profitieren von etablierten Tools zum Omni-Channel-Management in der Praxis. Profitieren Sie von diesem etablierten Praxisseminar und lösen Sie die Omni-Channel-Herausforderungen für Ihr Unternehmen.



Entspannung auf dem Frachtmarkt

Für die deutsche Fracht- und Logistikbranche ergibt sich eine bessere Zukunftsperspektive als in den vergangenen Monaten befürchtet. Die Ladekapazitäten in der Lkw-Logistik seien höher, die Transportpreise sinken, berichtet das Handelsblatt. Die von vielen Seiten befürchteten und erwarteten Engpässe in Folge der Omikron-Welle seien nicht eingetreten. "Die Welle scheint größtenteils an uns vorübergegangen zu sein", zitiert das Handelsblatt Martin Bulheller vom Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik (BGL). Die Kapazität im Bereich des Lkw-Transports sei im Januar um 5,9 Prozent höher gewesen als im Vormonat. Geringer als erwartet seien bei vielen Unternehmen die Zahl der erkrankten Mitarbeiter, hier gebe es eine Entspannung. Die Mehrheit der Logistiker könne ohne größere Einschränkungen arbeiten. Als einen Grund für die positive Entwicklung würden immer wieder die Hygiene- und Schutzmaßnahmen in Deutschland genannt.



Rebelle startet an der Börse in Stockholm

Rebelle zieht es an die Börse. Doch die Plattform für Second-Hand-Luxusmode aus Hamburg steigt nicht in den Aktienhandel in Frankfurt ein, sondern in Stockholm. Das 2013 gegründete Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 26 Millionen Euro erreichte, rechnet mit einer Kapitalspritze von rund 19 Millionen Euro durch den Börsengang. 16 Millionen davon sollen dann in den technologischen Ausbau und die internationale Expansion fließen, wie Gründerin Cécile Wickmann in einem Interview mit Textilwirtschaft erklärt. Im Mittelpunkt stünden die europäischen Märkte, genaue Angaben zu möglichen Übernahmekandidaten macht Wickmann aber nicht. Keine Änderungen seien bei der Logistik geplant, sie werde auch in Zukunft von Hamburg aus abgewickelt. Als Online-Marktplatz setze Rebelle auch in Zukunft auf Digitalmarketing. Ihr noch junges Unternehmen, das bislang nur rote Zahlen geschrieben hat, habe gute Chancen im Second-Hand-Markt, denn der Kuchen werde "drastisch größer". Gebrauchte Kleidung müsse in Zukunft für weitere Kundengruppen attraktiver werden.