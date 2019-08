In diesem Jahr jährt sich die Insolvenz von Arcandor (2009), dem ehemaligen Mutterkonzern von KarstadtQuelle. Der frühere Arcandor-Chef Thomas Middelhoff spricht im Interview mit etailment von einer unnötigen Insolvenz. „Mit mir hätte es diese Insolvenz nicht gegeben.“ Was Middelhoff über seine Gier und seinen Sturz sagt, was er heute macht und was er den Schlecker-Kindern rät, lesen Sie bei etailment.

"Fulfilled by Amazon Donations". Damit sollen unerwünschte Produkte von Drittanbietern des Marktplatzes gespendet werden, statt sie auf die Müllhalde zu werfen.



Amazon hat neuen 4-Sterne-Laden Amazon , auch hierzulande wegen Retourenvernichtung in der Kritik, startet in den USA und Großbritannien das Programm. Damit sollen unerwünschte Produkte von Drittanbietern des Marktplatzes gespendet werden, statt sie auf die Müllhalde zu werfen.

4 Sternen und Bestseller. Ein weiterer Laden soll demächst in Boston eröffnen. Amazon hat inzwischen seinen vierten "4-Star"-Laden eröffnet. Diesmal in Seattle. In dem Store-Konzept verkauft Amazon nur gut bewertete Produkte mit mindestens. Ein weiterer Laden soll demächst in Boston eröffnen.

Ikea will massiv in den neuen Geschäftsbereich "Ikea Home smart" investieren und setzt auf ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten. "Dies ist das größte Neugeschäft, das wir seit der Einführung von Children's Ikea aufbauen", sagte Peter van der Poel, Manager Ikea Range & Supply. Mit Blick auf Millionen Ikea-Kunden könnte das Unternehmen da für eine beachtliche Vernetzung in den eigenen vier Wänden sorgen - und Amazon, Google und anderen Anbietern einige Marktanteile streitig machen.



amerikanischen Verhältnisse auch in Deutschland greifen, ist aber auch bei uns bald vielerorts nicht nur Küchenschluss. Shoppingcenter sind die Hidden Loser des stationären Handels , und einer der größten Loser ist das Loop5. Der Weltgeist wollte dieses Center nie. Jetzt soll es zum Spielplatz werden. Woanders sollen die Kunden immer mehr essen. Wenn dieauch in Deutschland greifen, ist aber auch bei uns bald vielerorts nicht nur Küchenschluss.

Breuninger hat im vergangenen Jahr rund 30% des Umsatzes im Onlinegeschäft erzielt. Damit sieht Breuninger-Chef Holger Blecker den Händler "in Deutschland als Marktführer im Premium- und Luxussegment". Das Ziel: Derim deutschsprachigen Raum werden. Das eigene Lieferkonzept sieht dafür beispielsweise eine Lieferung binnen 48 Stunden nach der Bestellung vor, sagt Blecker dem Handelsblatt . Einer Kooperation mit Zalando zeigte er sich in dem Interview nicht gänzlich abgeneigt: "Wir sind grundsätzlich offen für Gespräche in jede Richtung."