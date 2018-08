Liebe Leserin, lieber Leser, die großen Lebensmittelhändler haben mit dem Onlinegeschäft weiter so ihre liebe Not. Verzicht oder gebremstes Tempo kann man sich angesichts von Amazon eigentlich nicht leisten. Das Geschäft selbst angesichts der Kosten aber eigentlich auch nicht. Also wurschtelt man sich so durch.

Bringmeister soll schneller wachsen:

30 Millionen Euro (netto) in 2018 steigern. Die Kunden in Berlin und München will man mit einer aggressiven Preisstrategie überzeugen. Laut Rewe hat denn auch gerade den Mindestbestellwert still und leise um 10 auf 50 Euro angehoben Der Edeka-Lieferdienst Bringmeister will den Umsatz laut LZ-Informationen von rund 18 Millionen in 2017 auf(netto) in 2018 steigern. Die Kunden in Berlin und München will man mit einer aggressiven Preisstrategie überzeugen. Laut Lebensmittel Zeitung steht das Geschäft unter dem Druck, möglichst schnell profitabel zu werden. Das dürfte mit Kampfpreisen noch schwieriger werden. Alle Wettbewerber sammeln derzeit reichlich Verluste an. Ein Grund: Angesichts der Lieferkosten sind die Warenkörbe nicht hoch genug. Je nach Zahl der Stopps auf einer Route sollten die für ein einträgliches Geschäft möglichst zwischen 70 bis 100 Euro liegen. Erreicht wird das selten. Mitbewerberhat denn auch gerade den Mindestbestellwert still und leise um 10 auf 50 Euro angehoben und unternimmt dabei sein möglichstes, nicht in den Verdacht von Kundenorientierung zu geraten

Amazon peilt auf C+C:

„Cash + Carry“-Händler an. Geplant sind laut INTERNATIONAL

Amazon dient sich als Partner für das Großhandelsgeschäft und-Händler an. Geplant sind laut Lebensmittel Zeitung gezielte Kooperationen zum Aufbau des neuen Geschäftes. Auch C + C-Marktführer Metro rüstet derzeit digital auf.

Amazon nimmt Nazi-Symbole aus dem Sortiment:

Nazi-Produkte und Artikel und zur Ideologie weißer Vorherrschaft aus dem Sortiment. Amazon nimmt in den USAund Artikel und zur Ideologie weißer Vorherrschaft aus dem Sortiment. Amazon reagierte aber erst auf Untersuchungen zweier Non-Profit-Organisationen und auf die Beschwerde einen Kongressabgeordneten. Zu den Produkten gehörten unter anderem ein Babystrampler mit brennenden Kreuzen darauf sowie Schmuck mit Hakenkreuzen.

Wayfair wächst mit Eigenmarken:

1,64 Milliarden Dollar zu. Der Onlinehändler, der vor allem mit Eigenmarken wächst, sammelt aber durch die internationale Expansion weiter Verluste an. Rund 100 Millionen Dollar allein im vergangenen Quartal. Positiv stimmt indes das deutliche Wachstum aktiver Kunden. Online-Möbelhändler Wayfair legte im zweiten Quartal um rund 49 Prozent aufzu. Der Onlinehändler, der vor allem mit Eigenmarken wächst, sammelt aber durch die internationale Expansion weiter Verluste an. Rund 100 Millionen Dollar allein im vergangenen Quartal. Positiv stimmt indes das deutliche Wachstum aktiver Kunden.

Facebook macht auf Parship:

Facebook testet derzeit eine Dating-Funktion , um seine Nutzer zu verkuppeln. Paare sollen auf Basis persönlichen Präferenzen der Nutzer zusammengestellt werden. Darüber weiß das Netzwerk ja genug. Das Feature sollen nur volljährige User nutzen können.



Start-up des Tages: Lagerflächen. Oft reicht es, wenn zu Spitzenzeiten oder in einer Hochsaison ausreichend Platz zur Verfügung steht. Nicht jeder Onlinehändler braucht immer üppige. Oft reicht es, wenn zu Spitzenzeiten oder in einer Hochsaison ausreichend Platz zur Verfügung steht. ShareHouse hilft hier als kurzfristiger Vermittler für Objekte passend für jeden Bedarf.

