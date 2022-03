///// HANDEL INTERNATIONAL

Die britische Modekette Primark plant im Rahmen des Neuaufbaus der Webseite die Einführung eines Abholservices, schreibt Fashion United . Die neue Homepage in Großbritannien soll in diesem Monat starten, zu den Funktionen gehöre dann auch eine Anzeige der Verfügbarkeit der Ware in den Geschäften. Einen Lieferdienst werde es nicht geben, er passe nicht zu den niedrigen Preisen, für die Primark bekannt sei. Die neue Webseite, die auch in den anderen 13 Märkten, in den Primark vertreten ist, starten soll, gehöre zur im November 2021 vorgestellten Unternehmensstrategie. In den nächsten fünf Jahren stehen 530 neue Läden auf der Liste.

Kein Bitcoin-Verbot in der EU

Jetzt ist es endgültig, das von einigen Fraktionen angestrebte Verbot der Bitcoins innerhalb der EU wird es nicht geben. In der vergangenen Woche war ein Entwurf an einem entscheidenden Punkt geändert worden (das "Morning Briefing" berichtete), nun hat der Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments für ein Fortbestehen der Kryptowährung gestimmt, meldet die Wirtschaftswoche. Grundlage für das angestrebte Verbot waren das Nichteinhalten nachhaltiger Konsensmechanismen, da das Mining der Bitcoins sehr viel Energie benötigt und hohe Kosten für den Klimaschutz verursacht. Im nun verabschiedeten Entwurf werde festgelegt, dass die Kryptowährungen Bestandteil der EU-Taxonomie werden. Das Parlament fordert ein Verfahren bis zum 1. Januar 2025, heißt es aus Straßburg. Die abschließende Entscheidung des Trilogs von Europäischer Kommission, Europäischem Parlament und dem EU-Rat steht noch aus.





Der Umsatz des Online-Handels während der Pandemie erreichte in den USA zwischen März 2020 und Februar 2022 ein Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar, eine neue Rekordmarke. Damit lag der Wert nach den neuesten Zahlen von Adobe Analytics um 609 Milliarden US-Dollar höher als in den beiden vorangegangen Jahren. 885 Milliarden US-Dollar seien 2021 über die virtuellen Ladentheken geflossen. Von den 1,7 Billionen seien 32 Milliarden auf die höheren Preise im Verlauf der Inflation zurückzuführen, die im Online-Handel seit Juni 2020 vorgelegen habe. In den ersten zwei Monaten 2022 seien bereits 3,8 Milliarden US-Dollar des Umsatzes Resultat der höheren Preise. Für dieses Jahr erwarten die Marktforscher ein Volumen von einer Billion US-Dollar, ebenfalls ein neuer Rekord.