Wer sich gestern Abend durch die Nachrichtenseiten las, konnte meinen, der E-Commerce bestehe ausschließlich aus einem gewissen US-amerikanischen Unternehmen. Daher ist der Amazon-Anteil am "Morning Briefing" heute besonders hoch. Dabei taucht die am häufigsten zu lesende Nachricht unten gar nicht mal auf: Amazon hat für 8,45 Mrd. US-Dollar das Filmstudio MGM gekauft. Übrigens samt der Rebellen-gegen-das-System-Filme "Ben Hur" und "Thelma & Louise".

///// HANDEL NATIONAL

Bundeskartellamt richtet die Augen auf Online-Händler

Das Bundeskartellamt kündigt eine Schwerpunktabteilung für den Bereich E-Commerce an. Unter Vorsitz von Dr. Felix Engelsing soll die 2. Beschlussabteilung "sich künftig verstärkt um die Anwendung des neuen § 19a GWB und des allgemeinen Kartellrechts im Bereich E-Commerce kümmern". Und dabei "insbesondere für die kartellrechtliche Beurteilung des Verhaltens von Amazon und anderer Handelsplattformen zuständig sein". Die 2. Beschlussabteilung gibt dafür den Bereich Lebensmittelhandel an die 1. Beschlussabteilung ab, erhält aber von dort die Zuständigkeit für Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte.



Hellofresh sieht noch viel Wachstumspotenzial im Lebensmittel-Onlinehandel

"Online-Lebensmittelhandel hängt hinterher", so fasst Wiwo.de Aussagen des Hellofresh-Chefs Dominik Richter von der digitalen Hauptversammlung des Unternehmens zusammen. Freundlicher formuliert: Es gibt für den Kochboxen-Onliner noch viele Wachstumsmöglichkeiten. Elektronik und Mode machten es vor. „Weniger als vier Prozent des Lebensmittelhandels passieren derzeit online“, zitiert die Website den Chef. Da Experten vermuteten, dass sich diese Entwicklung im Laufe der kommenden fünf Jahre in den USA und auch sonst verdoppeln werde, könnten die jährlichen Wachstumsziele allein dadurch erreicht werden, dass das Unternehmen genauso schnell wachse wie der Markt.



Delivery Hero verkauft den Balkan nach Spanien

Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero verkauft sein Geschäft in den Balkan-Staaten für rund 170 Mio. Euro an das spanische Unternehmen Glovo (Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien und Serbien). Das Unternehmen will das Geld in andere wichtige Märkte investieren. Delivery Hero ist mit 37 Prozent an Glovo beteiligt, schreibt Wiwo.de, eine Fusion werde aber ausgeschlossen.



The Platform Group kauft Mehrheit an Online-Möbelhändler

Der Modemarktplatz-Betreiber The Platform Group (ehemals Schuhe24) hat die Mehrheit an der Plattform Möbel First erworben. Wie Textilwirtschaft.de schreibt, werden Gründer und Mitarbeiter übernommen. Das Sortiment soll ausgebaut und die Zahl der angeschlossenen Händler um fast 67 Prozent erhöht werden.