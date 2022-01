Die Nachrichten aus dem Hause des HDE sorgen nicht für gute Laune. Die Bilanz über das Weihnachtsgeschäft ist schlecht, das Konsumbarometer zeigt eine schlechte Verbraucherstimmung. Für den privaten Konsum im ersten Quartal erwartet der Einzelhandelsverband eine verhaltene Entwicklung, Corona dämpfe weiterhin alles, größere Wachstumsimpulse werde es voraussichtlich nicht geben. Dabei erwarten die Konsumforscher für den Februar noch einen weiteren Rückgang, denn die jüngsten Maßnahmen gegen die aktuelle Coronawelle starteten erst nach dem Abschluss der aktuellen Umfrage. Es sieht so aus, dass sich die dunklen Wolken nicht in Kürze auflösen.

Das Bundeskartellamt prüft Vorgehen gegen Amazon

Das Bundeskartellamt wird den Online-Handel auch in diesem Jahr weiter beobachten und gegen mögliche Verstöße vorgehen. Dies hat der Präsident des Amts, Andreas Mundt, angekündigt. So werde derzeit überprüft, ob es eine Zusammenarbeit von Amazon und Apple sowie von Amazon mit anderen Markenherstellern gebe, durch die andere Händler vom Verkauf über Amazon ausgeschlossen würden. In Italien erhielt der Online-Riese im Herbst eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro. Für das Bundeskartellamt gehe es nicht um die Höhe des Bußgeldes, die Behörde wolle für einen offenen Markt sorgen, so Mundt.



Lieferkettenprobleme werden noch lange andauern

Für die globalen Probleme in den Lieferketten ist keine schnelle Lösung zu erwarten. Mit dieser Prognose geht die Präsidentin des Verbandes Deutscher Reeder, Gaby Bornheim, nach einer Meldung der dpa ins neue Jahr. Optimistisch bleibe sie aber: "Ich bin aber sicher, dass wenn wir die Pandemie besiegt haben, wann immer das sein wird, dann wird das auch alles wieder besser fließen." Als Schwierigkeiten sehe Bornheim die wirtschaftliche Erholung in den USA und China und die in der Folge entstandene starke Nachfrage von dort sowie die Verschiebungen im weltweiten Güterverkehr. Diese seien eine eindeutige Folge der Pandemie und den Restriktionen mit ihren Auswirkungen auf die Crews. Auch für die Häfen gebe es Einschränkungen gegenüber den normalen Bedingungen.



Shop Apotheke will weiter wachsen

Die Verschiebung der Einführung des elektronischen Rezepts, die zum Jahresanfang geplant war, stellt sich für Shop Apotheke nicht als unüberwindliche Barriere dar. Dies versichert der CEO der Online-Apotheke, Stefan Feltens, gegenüber dem Handelsblatt. Das Bundesgesundheitsministerium habe "die Bedeutung des E-Rezepts für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens unterstrichen", so Feltens' Einschätzung. Auswirkungen auf die Geschäftszahlen durch den Start des elektronischen Rezepts habe er erst ab Sommer erwartet. Mit ihrer Hilfe solle es mit dem Wachstum weitergehen, 2016 sei der Umsatz nach dem Börsengang von 177 Millionen Euro auf mehr als eine Milliarde im vergangenen Jahr angestiegen. Nun wolle er die nächste Umsatzmilliarde schneller erreichen. Einen Schub habe es durch die Pandemie gegeben, doch nach Feltens' Einschätzung wäre es auch sonst zur Bewegung der Kunden vom stationären zum virtuellen Handel gekommen.