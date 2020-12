Kaum ist der Impfstoff von Pfizer/Biontech in der Welt, schon wird er im Darknet angeboten. 300 US-Dollar soll er kosten. Im Online-Handel ist scheinbar alles möglich. Fragt sich, ob dieser nun auch noch die Innenstädte retten kann. Geht es nach einem Positionspapier von CDU/CSU, wird es schon bald eine Paketabgabe auf Online-Bestellungen geben. Das Geld soll dem stationären Einzelhandel zugutekommen. Um diesen sorgen sich über 79% der Deutschen bereits heute.

///// HANDEL NATIONAL

CDU/CSU denken über Paketabgabe auf Online-Bestellungen nach

Geht es nach einem gestern in Berlin publizierten Positionspapier des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU Bundestagsfraktion Andreas Jung und dem kommunalpolitischen Sprecher Christian Haaser, wird der Online-Handel künftig mit einer Paketabgabe in proportionaler Höhe des Bestellpreises belegt. Mit dieser Abgabe soll ein ‚‚Innenstadtfond" finanziert werden, der dem stationären Einzelhandel zugutekommen soll. Die SPD befürwortet den Vorstoß.



Verbraucher sorgen sich um die Zukunft des Einzelhandels

Warum hat mein Lieblingsgeschäft kein Online-Angebot? Das fragt sich die Mehrheit (60%) der vom Digitalverband Bitkom in einer repräsentativen Studie mit 1.055 Internetnutzern ab 16 Jahren befragten Verbraucher. Die Studie legt offen, mit welchen digitalen Angeboten die Einzelhändler ihre Kunden glücklich machen könnten. Dazu zählen zum Beispiel ein Bestpreis-Finder und ein Sortimentsüberblick der Geschäfte. Kostenloses WLAN, einen Online-Shop sowie Click&Collect-Möglichkeiten stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste. Immerhin 79% der Befragten sorgt sich um die Zukunft der Geschäfte. Jeder Händler benötige zwei Standbeine, vor Ort und im Netz, kommentiert Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.



Gefälschte Paketnachrichten im Umlauf

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor DHL-Betrugsmails. Verbraucher werden in diesen aufgefordert, eine Zahlung in Höhe von 1,99 Euro per Klick auf einen Link zu bestätigten. Beides sollte man dringend unterlassen. Die Phishing-Mails kommen vermeintlich von DHL, berichtet der Spiegel.