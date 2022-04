In den USA zeigen die Bemühungen der Amazon-Mitarbeiter um bessere Arbeitsbedingungen in Warenlagern Wirkung. Anfang April gelang in Staten Island die Gründung einer Gewerkschaft, nun wird der Zugriff auf das eigene Handy am Arbeitsplatz wieder erlaubt. Dies war über Jahre verboten, die zeitweise Lockerung während der Pandemie sollte nun wieder eingestellt werden. Selbst nach dem Einsturz eines Lagers mit sechs Todesopfern in Folge eines Sturms im vergangenen Dezember kündigte Amazon die Wiedereinführung des Verbots an. Die Mitarbeiter erklärten, das Handyverbot habe für sie Warn- und Sicherheitshinweise auf das Unwetter verhindert. Dem Unternehmen gehe es um die Kontrolle über sie, erklärten sie in einer Petition mit 380 Unterschriften.

Cargo Trans Logistik mit höheren Transportzahlen

Die Stückgutkooperation Cargo Trans Logistik (CTL) vermeldet für das vergangene Jahr eine Steigerung des Sendungsvolumens um 14 Prozent. Dies hat nach Angaben der Kooperation, zu der 170 Speditionsunternehmen gehören, zu einem Umsatzzuwachs in Höhe von 18 Prozent auf 135 Millionen geführt. Das Hub-and-Spoke-System mit einem zentralen Knotenpunkt und fünf regionalen Umschlagplätzen habe sich während der Pandemie bewährt und werde daher auch weiter ausgebaut. Zwischen den regionalen Zentralen, über die mehr als die Hälfte der Transporte abgewickelt werde, gebe es einen täglichen Linienverkehr mit fixen Verbindungen. Ein weiterer Erfolgsfaktor sei 2021 auch der Start der Produkte "CTL Home" und "CTL Handel" mit der direkten Zustellung zu den Kunden und an die Lager der Handelsunternehmen gewesen.



Lascana lebt vom Online-Handel

Für das Modeunternehmen Lascana ist der Online-Handel mit weitem Abstand der wichtigste Vertriebsweg. Im vergangenen Jahr lag der globale Umsatz bei 436 Millionen Euro, ein Plus von rund 80 Millionen Euro gegenüber 2020. Dabei flossen rund 90 Prozent über die Online-Kanäle in die Kassen, schreibt Internet World. Die wichtigsten Produktkategorien seien unverändert Fashion und Schuhe mit einem Volumen von 162 Millionen Euro. Beim Online-Vertrieb stünden der US-amerikanische Online-Handel, Online-Plattformen und die Marktplätze Otto, About You und Zalando an der Spitze. Ein Wachstum habe es aber auch bei den eigenen Ladengeschäften und den Shop-in-Shop-Angeboten gegeben.





Die Inflation erreicht den höchsten Wert seit 40 Jahren

Die Serie der hohen Inflationszahlen reißt nicht ab. Im April hat die Inflation einen neuen Höchststand erreicht, meldet das Statistische Bundesamt. Nach 7,3 Prozent im März waren die Preise im April voraussichtlich um 7,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Dies ist der höchste Wert seit Oktober 1981. Der Anstieg von März auf April lag bei 0,8 Prozent. Den größten Schub erhielt der Preisindex im April durch die steigenden Energiepreise in Folge des Kriegs. Diese haben aber auch Preiserhöhungen bei Lebensmitteln und anderen Produktgruppen zur Folge.