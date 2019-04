Liebe Leserin, lieber Leser, in Deutschland halten sich die Supermärkte mit dem Online-Geschäft noch sehr zurück, in Frankreich geben sie damit Gas. Casino weitet gerade seine Kooperation mit Amazon aus und wird Lebensmittel nach Paris auch in anderen Städten ausliefern lassen. Fast möchte der Leser von etailment "Stopp" rufen angesichts der Last von Postboten und Lieferanten. Die stöhnen nämlich über zu enge Zeitvorgaben und fehlende Hausnummern. Schon blöd, dass der E-Commerce wie die jede Medaille diese Kehrseite hat, und das trotz all der feinen Digitaltechnik.

Markus Braun wird heute Fragen beantworten müssen: Der Chef von Bezahldienstleister Wirecard muss sich heute den Aktionären erklären, wie das Unternehmen aus den Schlagzeilen kommt. Das Handelsblatt (Paid Content) fasst im Vorfeld der Hauptversammlung fragliche Vorgänge zusammen und erklärt das Geschäftsmodell. Bloomberg berichtet zudem von einem Einstieg von Softbank bei Wirecard.

Der mobile Wäsche- und Reinigungsservice Zipjet wurde von seinem Londoner Konkurrenten Laundrapp übernommen, vermeldet die Lebensmittelzeitung (Paid Content). Zipjets Mitgründer Lorenzo Franzi wird die Geschäfte des so entstehenden Marktführers in Europa leiten und schielt bereits auf den nächsten Deal: die Online-Wäscherei Jonny Fresh. Offensichtlich konsolidiert da gerade ein junger Markt.

Sie hatten sich auf Handelsforderungen spezialisiert und damit sowohl die DZ- wie auch die Deutsche Bank als Investoren gewonnen: Trotzdem stellte Trustbill jetzt Antrag auf Insolvenz, berichtet Gründerszene. Angeblich gibt's am Geschäft nichts zu meckern, doch die Eigner streiten, wie das Hamburger Start-up seine Ziele erreichen soll.

INTERNATIONAL

Die französischen Supermärkte von Casino arbeiten enger mit Amazon zusammen: Bis Ende des Jahres sollen in den rund 1000 Filialen von Monoprix, Spar und Casino die Abholstationen von Amazon für Pakete installiert werden. Und schon wird laut Handelsblatt darüber spekuliert, ob Amazon eventuell bei Casino einsteigen könnte.

Tokopedia setzt auf Social Commerce, berichtet die Nachrichten-Plattform KR-Asia: Kunden des indonesischen Online-Kaufhauses werben für ihre Lieblingsprodukte, schlagen Freunde, Bekannte oder Fans tatsächlich zu, fließt eine Kommission für die Empfehlung.





eBay kassiert selbst

Selbermachen ist Trend: eBay bringt sein neues Bezahlsystem Adyen nach Deutschland, weiß Internet World, und kassiert damit selbst bei Händlern und Käufern direkt ab. Der Marktplatz bilanziert laut Techcrunch zudem ein gutes erstes Quartal, die Umstrukturierung greift: bei 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz ein Nettogewinn von 608 Millionen. Das US-amerikanische Start-up Moon macht Bitcoins schneller handelbar: Durch eine Browser-Erweiterung können deren Besitzer die Cryptowährung jetzt bei Online-Einkäufen einsetzen. Moon fungiert dabei nach den Beschreibungen von Cointelegraph als Intermediär und tauscht die Bitcoins in bekannte Währungen um.

TRENDS & FAKTEN

Die Internetter haben es ja schon immer gewusst: Upload-Filter sind nicht perfekt. In den USA blockieren sie laut Futurezone zufolge sogar den Download des Mueller-Bericht der US-Regierung, der nicht urheberrechtlich geschützt ist, öffentlich zugänglich sein soll und Bürger über Trumps unlautere Wahlkampfstrategien informiert.





Start-up des Tages Mit Adam behalten Online-Händler Umsatz und Gewinn im Blick und organisieren ihre Finanzen besser. Wie das geht, steht bei etailment. 130 Millionen US-Dollar soll Masayoshi Son, der Gründer von Softbank, mit dem Bitcoin verloren haben, spekuliert das Wall Street Journal.









Fehlende oder falsche Haunummern, zu wenig Zeit zum Suchen und Liefern – warum Postboten bei der Zustellung von Paketen immer öfter verzweifeln und wie die letzte Meile zum Kunden praktischer und besser organisiert werden kann, hat etailment recherchiert.

