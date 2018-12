Liebe Leserin, lieber Leser, haben Sie bereits alle Geschenke beisammen? Falls nicht: Bücher gehen nach wie vor immer. Und Kollegin Sybille Wilhelm hat dazu etwas vorbereitet. Aber eigentlich ist das nur die plumpe Überleitung zu etwas völlig anderem. Denn so regelmäßig wie Weihnachten ereilen uns inzwischen "Datenskandale" auf Facebook. So wie in dieser Woche wieder. Und inzwischen kann meiner einer jeden verstehen, der die Konsequenz zieht, sein Facebook-Konto löscht und auch WhatsApp den Rücken kehrt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

nur knapp in den schwarzen Zahlen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen in den zwölf Monaten bis Ende September 23 Millionen Euro nach 206 Millionen ein Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 stellt der Vorstand ein leichtes Umsatzplus in Aussicht. Derzeit verliert das Unternehmen an der Börse weiter an Wert. Doch wie der neue Hoffnungsträger Ferran Reverter, Chef von MediaSaturn, die Gerade in Deutschland liefen die Geschäfte im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr für den Elektronikhändler deutlich schlechter als erwartet. 2017/18 hielt sich Ceconomy. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen in den zwölf Monaten bis Ende September 23 Millionen Euro nach 206 Millionen ein Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 stellt der Vorstand ein leichtes Umsatzplus in Aussicht. Derzeit verliert das Unternehmen an der Börse weiter an Wert. Doch wie der neue Hoffnungsträger Ferran Reverter, Chef von MediaSaturn, die Situation in Deutschland einschätzt , dürften Aktionäre wenig Vertrauen in einen Turnaround haben.

rund 4,2 Milliarden Euro wert. Die Private-Equity-Firmen Hellman & Friedman sowie Blackstone sollen über ein gemeinsames Angebot nachdenken. Auch der Finanzinvestor EQT Partners soll Wie aus den üblichen „gut informierten Kreisen“ zu hören ist, haben gleich mehrere Finanzinvestoren Interesse am Erwerb der Scout24-Gruppe. Der Betreiber der Internet-Portale Immobilienscout24 und Autoscout24 soll einen Verkauf an Finanzinvestoren und den Abschied von der Börse planen. An der Börse ist Scout24 derzeit. Die Private-Equity-Firmen Hellman & Friedman sowie Blackstone sollen über ein gemeinsames Angebot nachdenken. Auch der Finanzinvestor EQT Partners soll dem Bericht nach Interesse an der Übernahme haben.

an die Logistikstandorte von Zalando verteilen. Dadurch erhöhe sich die mehrfache Verfügbarkeit von Waren im Netzwerk. Abläufe werden effizienter und Kunden können Bestellungen noch schneller erhalten. Zu den bestehenden vier Standorten kommt im Herbst 2019 ein weiteres Logistik-Zentrum dazu, das in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) bezogen wird. Mit dem Bau und dem Management hat Zalando das Unternehmen Kühne+Nagel beauftragt . Der 35.000 Quadratmeter große Standort soll pro Jahr bis zu 100 Mio. Artikel verarbeiten. Das neue „Inbound-Distribution-Center“ ist aber nicht für den Versand von Endkundenbestellungen gedacht. Es soll die Waren effizient. Dadurch erhöhe sich die mehrfache Verfügbarkeit von Waren im Netzwerk. Abläufe werden effizienter und Kunden können Bestellungen noch schneller erhalten.

INTERNATIONAL

autonom fahrenden Fahrzeug. Dieses wird vom Start-up Nuro gefertigt. Es bietet Platz für den Inhalt von zwei großen Einkaufswagen. Die Liefergebühr für In Scottsdale, Arizona, testet der US-Filialist Kroger ab sofort E-Food-Auslieferungen mit einem. Dieses wird vom Start-up Nuro gefertigt. Es bietet Platz für den Inhalt von zwei großen Einkaufswagen. Die Liefergebühr für taggleiche Lieferung beträgt 5,95 US-Dollar.

Marketing-Teams können auf einer einheitlichen Plattform Rabattaktionen, Gutscheincodes, Produktbündelungen, Empfehlungs- und Treueprogramme erstellen und verwalten. Talon.One macht das möglich

Deutschland ist in weiten Teilen ein digitales Entwicklungsland. Als wäre das nicht schon Schande genug, wird rund um die Digitalisierung auch noch munter geschwindelt. Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb Research Centers der Hochschule Niederrhein, hat ein Dokument der Entrüstung geschrieben

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei iTunes , bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Wir freuen uns über jeden Like und jeden Follower.