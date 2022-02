Die Geschäftsbedingungen in China für importierte Marken werden immer schwieriger. Zumindest suggeriert das der Cect-Shop, ein von in China lebenden Deutschen betriebener Online-Shop für Smartphones, Tablets, Wearables und Zubehör. Man hänge das B2C-Geschäft an den Nagel, da man die Verfügbarkeit nicht mehr garantieren könne und der Versand extrem teuer geworden sei, heißt es bei Cect. Wie bereits am Freitag berichtet, leidet selbst Alibaba unter den aktuellen politischen Vorgaben. Ein Rückfall in Mao-Zeiten sei das nicht, kommentierte die Frankfurter Rundschau am Wochenende die Entwicklungen auf dem E-Commerce-Markt in China und zitierte Ha Zengyou, Generalsekretär der nationalen Entwicklungs- und Reformkommission: Man müsse vermeiden, künftig "faule" Menschen heranzuziehen, die sich auf der sozialen Hängematte des Wohlfühlstaats ausruhen könnten.

///// HANDEL NATIONAL

Lieferengpässe machen Fahrradherstellern zu schaffen

Die Handelsketten seien weiterhin sehr fragil, erzählt Markus Storck, Gründer und Inhaber von Storck Bikes in Idstein im Interview der F.A.Z. Er beschreibt das Wettrennen um einzelne Komponenten, die Wichtigkeit des direkten Kontakts mit seinen Offline- und Online-Kunden und die Geduld der Kunden bei Wartezeiten bis ins Jahr 2024.



