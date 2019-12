Abenddämmerung bei Amazon? Kann man meinen. Auch an der Börse ist die Stimmung ja gerade eher mau. Amazon wird aber nicht an seiner Hybris und all den kleinen Mängeln im Imperium scheitern. Eher an dem Katalog-Charme, den die Plattform seit der New-Economy-Ära mitschleppt und mit vielen Daten und noch mehr Kniffen aus der Neuromarketing-Trickkiste aufrüstete. Nun aber kommt jemand mit noch mehr Daten und macht es mit Gefühl. Und auch etwas schmalzig, wenn es sein muss.

///// HANDEL NATIONAL

Facebook-Tochter Instagram macht mit dem Shopping ernst und schickt dafür eine singende Celine Dion auf die Bühne. Die zeigt sich im Spot in einer Winterlandschaft, natürlich mit Produkten, die man bei Instagram per verführerischer Checkout-Funktion kaufen kann. Mit dabei:Celine Dion, die im dem 60-Sekünder eigene Hits ('It's All Coming Back To Me Now') intoniert, ist ein deutliches Signal, dass Instagram sich nun beim (etwas älteren) Mainstream und im Massengeschmack als digitale Shopping-Meile etablieren will. Das ist auch eine Kampfansage an die etablierten Plattformen. Details liest man bei Adweek