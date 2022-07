Check24 analysiert die Suchanfragen für die Sommermonate und berichtet über eine für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Nachfrage für Generatoren und Heizgeräte. Aufgeschreckt durch die Hiobsbotschaften Wirtschaftsminister Habecks, sorgen sich die Deutschen um die Stromversorgung und ihr warmes Heim im Winter. Ein Realitätscheck auf Amazon zeigt, dass strombetriebene Heizkörper bereits heute eine Lieferzeit von drei Monaten und mehr haben. Generatoren sind schneller lieferbar. Bleibt die Hoffnung, dass es nicht zu einem Gas-Stopp kommen wird.

About You wächst und macht weiterhin Verluste

Glaubt man Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von About You, so ist das Unternehmen die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas und wird im nächsten Geschäftsjahr 23/24 erstmalig profitabel sein. Derzeit verzeichnet About You allerdings noch kräftige Verluste (-28,8 Mio.) trotz einem Umsatzwachstum von +19,4 Prozent im 1. Quartal 2022/2023. Die Anzahl der aktiven Kundinnen und Kunden habe um 27 Prozent zugelegt. Die Verluste begründet der Modehändler aus dem Hause Otto mit „Investitionen in strategische Wachstumsinitiativen und Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine."



Berlin: Fast die Hälfte der Handelslogistik-Flächen geht an Onliner

Im ersten Halbjahr 2022 hat der Online-Handel im Großraum Berlin 92.400 Quadratmeter Logistikflächen gemietet und damit 42,9 Prozent aller Logistikflächen, für die der Handel Mietverträge unterzeichnet hat. Das geht aus dem Marktbericht der Immobilienberatung Realogis hervor. „Den Top-Abschluss in der Kategorie des E-Commerce stellt Picnic mit 32.000 Quadratmetern“, schreibt das Unternehmen. Insgesamt stehe der Handel im ersten Halbjahr für eine Abnahme von 215.400 Quadratmetern (plus 238 Prozent), was wiederum 27,4 Prozent aller Logistikflächen-Vermietungen im Raum Berlin ausmache. Übrigens: Dass dieser Berliner Gesamtmarkt der Logistikimmobilien mit 785.300 Quadratmetern „sein absolutes Allzeithoch“ erreicht habe (plus 172 Prozent), liege nicht am E-Commerce – sondern an Tesla in Grünheide.



Knochenjob Rider: Wie die Lieferdienste ihre Fahrer ausbeuten

Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, die Rider mit ihren blauen, orangen oder schwarzen quadratischen Rucksäcken auf dem Buckel, die aus Zeitmangel die Verkehrsregeln links liegen lassen und zu den Kundinnen und Kunden sausen. Die Tageszeitung TAZ fordert am Wochenende ihre Leser auf, sich mehr für die Arbeitsbedingungen bei den Lieferdiensten zu interessieren. Diese seien prekär und Menschen verachtend. Lesenswert.



Alle Jahre wieder... Ver.di ruft Amazon-Mitarbeiter am Prime Day zum Streik auf

Geht es nach der Gewerkschaft Ver.di, so legen seit der vergangenen Nacht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Amazon-Verteilzentren in Deutschland auf unbestimmte Zeit die Arbeit nieder. Anlass für den Streikaufruf ist der Prime Day, der morgen beginnt. Zwar habe Amazon den Stundenlohn auf mindestens zwölf Euro erhöht, verzichte aber auf Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, heißt es bei Ver.di. Amazon teilte mit, dass der Streik keinerlei Auswirkungen auf den Prime Day haben werde.