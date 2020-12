Gestern war in den USA bei UPS, FedEx und den U.S. Postal Service Stichtag für den Standardversand von Paketen, die noch bis 24. Dezember ankommen sollen. Der Termin liege aber nicht nur wegen des höheren Paketaufkommens früher als gewohnt – die meisten Einzelhändler hätten die Lieferfristen um mindestens ein bis zwei Tage verlängert , etwa ein Viertel sogar um mindestens eine Woche, berichtet CNBC. Deshalb werben große Händler wie Kohl's und J.C. Penney darum, Click & Collect-Angebote zu nutzen.

Für viele kleine und mittelständische Händler sind Plattformen das Ticket für die Internationalisierung. Große Handelskonzerne treiben die Auslandsexpansion zunehmend über Online-Markteintritte und Omnichannel-Modelle voran. Eine neue Folge der HandelsMonitor Mega-Trends 2030+ beleuchtet unter anderem die Expansionskonzepte von Walmart und Zara.In gut zwei Wochen endet die Übergangsphase des Brexit und bislang sieht es nicht danach aus, als würde das dringend benötigte Handelsabkommen vereinbart werden. Online-Händler News hat zusammengefasst, was Händler, die auch weiter über Amazon in das Vereinigte Königreich verkaufen wollen, zu beachten haben. Dazu gehören Fragen wie die nach den Amazon-Logistikzentren, der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Antworten wie die, dass Marktplatzhändler weiterhin nur ein Verkäuferkonto verwenden können.

Die Europäische Kommission hat gestern Vorschläge für einen neuen Rechtsrahmen für digitale Dienste vorgelegt – den Digital Services Act und den Digital Markets Act. Mit ersterem sollen vor allem Fragen der Haftung und des Umgangs mit illegalen Inhalten geklärt werden, die bislang von der E-Commerce-Richtlinie geregelt werden.

Mit dem Digital Markets Act will die EU Wettbewerbsregeln aktualisieren und gleichzeitig sogenannten Gatekeeper-Plattformen neue Verbote auferlegen.

‘‘.



Entwürfe als ‚‚die bedeutendsten und umfassendsten Änderungen der europäischen Internet-Regulierung seit 20 Jahren Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom, begrüßte die



Die

Dashboard Deutschland: Neues Datenportal ist online

Mit dem interaktiven Portal bündelt das Statistische Bundesamt (Destatis) hochaktuelle Daten zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität. Zum Start bietet das im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) entwickelte Dashboard bereits mehr als 100 Indikatoren. „ Mit dem interaktiven Portal bündelt das Statistische Bundesamt (Destatis) hochaktuelle Daten zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität. Zum Start bietet das im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) entwickelte Dashboard bereits mehr als 100 Indikatoren. „ Dashboard Deutschland “ ist für mobile Endgeräte optimiert und ohne Registrierung frei zugängig



Amazon hat einen Service zur Herstellung maßgefertigter T-Shirts gestartet

Amazon hat in den USA den Service ‚‚Made for You‘‘ gestartet, mit dem Nutzer T-Shirts nach ihren Maßen erstellen können, berichtet CNBC. Hierzu müssen die Nutzer ihre Größe, ihr Gewicht, ihren Körperbau angeben und zwei Fotos von sich selbst hochladen. Diese



Commerzbank startet das Bezahlen per Swatch

Nach dem Start von Bezahlmöglichkeiten für Apple Watch, Fitbit Pay und Garmin Pay können Kunden der Commerzbank jetzt auch Amazon hat in den USA den Service ‚‚Made for You‘‘ gestartet, mit dem Nutzer T-Shirts nach ihren Maßen erstellen können, berichtet CNBC. Hierzu müssen die Nutzer ihre Größe, ihr Gewicht, ihren Körperbau angeben und zwei Fotos von sich selbst hochladen. Diese Informationen werden zur Erstellung eines ‚‚virtuellen Körperdoubles‘‘ verwendet , das als Modell für das individuelle T-Shirt dient. Die derart ‚‚maßgefertigten‘‘ T-Shirts kosten 25 Dollar.Nach dem Start von Bezahlmöglichkeiten für Apple Watch, Fitbit Pay und Garmin Pay können Kunden der Commerzbank jetzt auch per SwatchPay bargeldlos zahlen , ist auf lout.plus zu lesen. Bei SwatchPay handele es sich um eine kontaktlose Bezahlfunktion auf NFC-Basis, klärt das IT-Finanzmagazin auf: In der analogen Uhr sei ein NFC-Chip integriert, der ähnlich wie bei der Kredit- oder Debitkarte arbeite und sich so mit allen hierfür geeigneten Kassensystemen nutzen lasse.

Versandplattform Parcellab unterstützt nun das intelligente Postfach von GMX und Web.de. Dieses erkennt per Künstlicher Intelligenz Transaktions-Mails von Händlern und Logistikdienstleistern. Unter „Bestellungen” werden unter anderem Rechnungen und E-Mails, die den Versand der Ware, Lieferverzögerungen oder Zustellankündigungen betreffen, angezeigt. Kunden sollen dadurch mehr Übersicht beim Online-Shopping erhalten, Händlern soll es erleichtern, während des Versandprozesses direkt und individuell mit den Kunden in Kontakt zu treten. Derzeit zählen die Freemail-Dienste GMX und Web.de nach Angaben der Muttergesellschaft United Internet AG rund 35 Millionen Nutzer. Parcellab verschickt nach eigenen Angaben täglich rund 7 Millionen Transaktions-Mails, 46 Prozent davon an Kunden mit Web.de- und GMX-Accounts.