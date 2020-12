Die Europäische Kommission hat gestern Vorschläge für einen neuen Rechtsrahmen für digitale Dienste vorgelegt – den Digital Services Act und den Digital Markets Act. Mit ersterem sollen vor allem Fragen der Haftung und des Umgangs mit illegalen Inhalten geklärt werden, die bislang von der E-Commerce-Richtlinie geregelt werden.

Mit dem Digital Markets Act will die EU Wettbewerbsregeln aktualisieren und gleichzeitig sogenannten Gatekeeper-Plattformen neue Verbote auferlegen.

Walmart wird ab 2021 in Arkansas vollautonome Wagen für die Auslieferung einsetzen . Amerikas größte Warenhauskette hat seit 18 Monaten mit dem Start-up Gatik an einem entsprechenden Pilotprojekt gearbeitet. Nächstes Jahr soll der bislang zur Überwachung der Systeme eingesetzte Fahrer nicht mehr auf der zwei Meilen langen Teststrecke in Bentoville eingesetzt werden, berichtet The Verge. Darüber hinaus sei eine neue, 20 Meilen lange Strecke in Louisiana geplant, die ebenfalls vollautonom bedient werden soll.

Amazon hat in den USA den Service ‚‚Made for You‘‘ gestartet, mit dem Nutzer T-Shirts nach ihren Maßen erstellen können, berichtet CNBC. Hierzu müssen die Nutzer ihre Größe, ihr Gewicht, ihren Körperbau angeben und zwei Fotos von sich selbst hochladen. Diese Informationen werden zur Erstellung eines ‚‚virtuellen Körperdoubles‘‘ verwendet , das als Modell für das individuelle T-Shirt dient. Die derart ‚‚maßgefertigten‘‘ T-Shirts kosten 25 Dollar.Die Covid-Pandemie hat das bargeldlose Bezahlen beschleunigt. Diesem Trend trägt das neue Angebot der Commerzbank Rechnung: Nach dem Start von Bezahlmöglichkeiten für Apple Watch, Fitbit Pay und Garmin Pay können Kunden der Commerzbank jetzt auch per SwatchPay bargeldlos zahlen , ist auf lout.plus zu lesen. Bei SwatchPay handele es sich um eine kontaktlose Bezahlfunktion auf NFC-Basis, klärt das IT-Finanzmagazin auf: In der analogen Uhr sei ein NFC-Chip integriert, der ähnlich wie bei der Kredit- oder Debitkarte arbeite und sich so mit allen hierfür geeigneten Kassensystemen nutzen lasse.