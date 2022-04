Radikaler Schritt und Schnitt: Elektronik-Fachhändler Conrad verlagert das Geschäft mit Privatkunden fast vollständig auf Conrad.de, die Filialen werden bis Ende des Jahres geschlossen oder sind schon zu, so das Unternehmen. Nur ein Endkunden-Laden nahe der Firmenzentrale soll bleiben. Stationär will Conrad künftig vor allem B2B handeln. Bemerkenswert: Etwas Ähnliches gab es schon mal. In den 70er-Jahren habe Klaus Conrad "fast alle damaligen Filialen geschlossen und voll und ganz auf den Versandhandel gesetzt."

///// HANDEL NATIONAL

Shop Apotheke ergänzt Now! um First A

Die niederländische, an der Frankfurter Börse notierte Shop Apotheke Europe weitet ihr Geschäft rund um den Apothekenkern aus: Wie sie mitteilt, hat sie den Berliner Medikamenten-Lieferer First A vollständig übernommen. First A arbeite mit 120 Leuten in fünf Städten und sei "eine ideale Ergänzung" zum eigenen Service Now!, der in 14 Regionen in Deutschland und Österreich verfügbar sei. First A, 2021 gegründet, verspricht 30 Minuten Lieferzeit für nicht-verschreibungspflichtige Produkte. Marke, Chefs und Belegschaft sollen bleiben. "Gründerszene" sieht "eher ein[en] Firesale als ein[en] Exiterfolg", First A betont, es sei "kein Notverkauf".



Utry.me erhält eine Mio. Euro

Im November 2021 erhielt Utry.me den "Zukunft Handel Award" des HDE, jetzt hat der 2018 gegründete Online-Probiermarkt in einer ersten Seed-Runde vier neue Investoren gewonnen und Zusagen über eine Mio. Euro erhalten, wie er mitteilt. Eine Crowdfunding-Kampagne soll von Ende April an weitere 500.000 Euro bringen. Utry.me verschickt für 24,90 Euro Probierpackungs-Pakete, die Kunden selbst zusammenstellen. Das Geld soll in neue Produkte, eine App und ein Hersteller-Backend fließen. Utry.me zählt nach eigenen Angaben 40 Mitarbeiter, 500 Partner und 200.000 Kunden.



"Abos sind die E-Commerce-Zukunft"

Das ist mal selbstbewusst: "Abonnements von Konsumgütern sind die Zukunft des E-Commerce", sagt Marco Tunger von den Abonauten. Das Start-up bietet insbesondere kleinen Herstellern und Manufakturen die Möglichkeit, ihre Produkte über Lieferabos bekannt zu machen. Bisher seien 170 Gin- sowie jeweils rund 60 Hersteller von Whisky, Kaffee, Champagner, Wein und Käse vorgestellt worden, die Zahl der Abonnements werde bald vierstellig. Seit dem Beginn der Pandemie registriere er monatliche Zuwächse von rund zehn Prozent. 85 Prozent der Abos seien Probiergrößen, etwa 20 Prozent des Umsatzes entfalle auf Nachbestellungen in Originalgrößen. Insgesamt gebe es in Deutschland Schätzungen zufolge 150 bis 200 Aboboxen-Anbieter.



Ebay I: Rheinschiff durfte versteigert werden

Das Landgericht Düsseldorf hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob über Ebay Rheinschiffe versteigert werden dürfen. Die Antwort: Ja. Die Weiße Flotte wurde zur Herausgabe der "MS Stadt Düsseldorf" für 75.050 Euro an die Meistbietenden verurteilt (nicht rechtskräftig, kein Aktenzeichen angegeben). Ein eingetragenes Schiff brauche keine spezielle Form wie ein Grundstücksverkauf, die nicht angegebene Hypothek sei kein Hinderungsgrund, und dass nicht jeder Bieter bieten konnte, liege an der Verifizierungsfunktion von Ebay.