Der Druck auf die Lkw-Fahrer wächst. Die Verbraucher wollen ihre Bestellungen immer schneller, der Handel wünscht sich kurze Transportzeiten und die Lieferdienste versprechen den Kunden die Waren im Handumdrehen, so dass die Zeitfenster für die Trucker immer kleiner und der Druck immer stärker werden. Ein Ende oder eine Abschwächung ist nicht abzusehen, auch nicht, da es zu wenige Fahrer gibt und der Nachwuchs fehlt. Viele Lücken schließen osteuropäische Fahrer, die in mehrschichtigen Firmenkonstruktionen über Subunternehmen in Deutschland tätig sind. Einen Einblick darüber, wie sich ihr Leben gestaltet, wie es Tag für Tag abläuft und über ihre Arbeitsbedingungen vermittelt die Reportage im Wochenendjournal des Deutschlandfunk vom vergangenen Samstag.

///// HANDEL NATIONAL

Coolblue will die Milliardengrenze überschreiten

Coolblue hält sich mit dem Umsatzzielen nicht zurück. 2020 machte der Elektronikhändler aus den Niederlanden und Belgien den Schritt nach Deutschland, nun will die Unternehmensleitung bis 2025 hierzulande die Grenze von einer Milliarde Euro übertreffen. Dabei fährt Coolblue zweigleisig, nach der Eröffnung eines Geschäfts in Düsseldorf (das "Morning Briefing" berichtete) sollen weitere Filialen folgen, dazu kommt der Online-Handel mit Lieferdienst, auch per Rad. In den drei Ländern lag der Jahresumsatz 2021 bei 2,3 Milliarden Euro, ein Plus um 348 Millionen, schreibt die Lebensmittelzeitung. Das Ziel für 2022 sei das "beste Coolblue-Jahr allerZeiten". Ausgebaut werden sowohl der stationäre Handel als auch der Lieferdienst.



Starker Anstieg der Postschlichtungsanträge

In Deutschland hat sich die Zahl der Postschlichtungsanträge laut dem Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Über das ganze Jahr gerechnet wurden 3.752 Anträge gestellt, 2020 lag die Zahl bei 1.861. In den ersten knapp zwei Monaten dieses Jahr habe sich dieser Trend fortgesetzt, heißt es von Seiten der Behörde. Die große Mehrheit der Anträge sei mit rund 80 Prozent auf die Paketbeförderung entfallen, 5,5 Prozent seien jeweils auf den Brief- und den Päckchenversand entfallen, fünf Prozent auf Einschreiben. Eine gütliche Einigung habe es in 1.325 Fällen gegeben. Insgesamt entfielen fast 81 Prozent der Anträge auf die Deutsche Post DHL, auf Hermes zehn Prozent, auf DPD knapp fünf Prozent, auf GLS knapp zwei Prozent und auf UPS knapp ein Prozent.



HDE fordert finanzielle Hilfe der Regierung

Der HDE begnügt sich nicht mit der Einstellung der 2G-Regel im Einzelhandel, der Verband fordert von der Regierung ein Investitionsprogramm für den Einzelhandel. Erforderlich seien gezielte Fördermaßnahmen für die Digitalisierung mit 100 Millionen Euro. Für die Entwicklung der Innenstädte fordert der Verband noch einmal 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und schließlich müsse es bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung im Einzelhandel geben. Nach einem Bericht der Textilwirtschaft habe die Regierung bislang rund 78 Milliarden Euro Coronahilfen ausgezahlt, 31 Milliarden Euro seien als Überbrückungshilfen an alle Branchen geflossen. Rund 2,28 Milliarden Euro erhielten Unternehmen im Modehandel, rund 2,17 Milliarden davon stammten aus der Überbrückungshilfe III. Der höchste Betrag ging an den Damenmodehändler Orsay mit 33 Millionen Euro, dann folgen die Schuhmarktkette Ludwig Görtz mit 28 Millionen und der Modehändler Adler mit zehn Millionen Euro. Die Bundesregierung hatte erst Mitte Februar mitgeteilt, dass die Überbrückungshilfen bis Ende Juni verlängert werden.