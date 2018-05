Liebe Leserin, lieber Leser, Mark Zuckerberg kündigte auf der Facebook-Entwicklerkonferenz F8 gerade Online-Dating auf Facebook an. Die Aktie der Tinder-Mutter Match.com erlebte an der Börse prompt massiven Liebesentzug. Ob das noch mal was wird? Totalen Liebesentzug gab es unterdessen für den einstigen Coop-Schwarm Siroop. Das wird definitiv nichts mehr.

Otto geht auf Zeitreise:

Jung von Matt/Saga) Franz, Jürgen und Lukas und zwei Lieferanten auf Fußball-Zeitreise 54, 74 und 90 als der Kauf eines neuen Fernsehers zur WM noch ein Familienereignis war. Otto schickt in einer Werbekampagne (Agentur:Jung von Matt/Saga) Franz, Jürgen und Lukas und zwei Lieferanten auf Fußball-Zeitreise 54, 74 und 90 als der Kauf eines neuen Fernsehers zur WM noch ein Familienereignis war. Ein Spot so nostalgisch wie die Marke, aber auch so liebenswert.

DHL weitet Optionen für Wunschzeit aus:

Online-Kunden können künftig für jede DHL-Sendung ihre Wunschzeit unabhängig vom Versandangebot des Online-Händlers buchen. Zum Start kann ein Zeitfenster von 18 bis21 Uhr in 20 deutschen Ballungsgebieten gebucht werden. Preis nach der Einführungsphase: 2,99 Euro pro Sendung.

Erster Laden für Fahrrad.de:

Internetstores, Online-Anbieter für Bike- und Outdoor-Produkte, startet seine Multichannel-Strategie und macht seine führende Marke fahrrad.de nun auch stationär erlebbar. In der Stuttgarter Rotenwaldstraße 154 eröffnet der erste fahrrad.de-Store am 11. Mai 2018 auf rund 1.200 qm und zwei Etagen. Weitere Eröffnungen sind in Berlin und Düsseldorf geplant.

E-Invoicing im Handel: Key Facts von Fraunhofer beim Business Brunch in Stuttgart:

INTERNATIONAL

Coop beerdigt Siroop:

Erst sagte die Swisscom "Lebewohl" zu dem mit Superlativen ambitioniert gestarteten Schweizer Marktplatz Siroop. Nun zieht auch die Coop den Stecker. Die Coop will allein auf die Plattform Microspot setzen.

Amazon baut Tech Hubs aus:

Porsche verkauft Testfahrten bei Tmall:

Abholstationen von Carrefour und Leclerc :

Mit "drives piétons", Online-Abholstationen für städtische Fußgänger, mühen sich in Frankreich nun auch Carrefour und Leclerc um digitale Kunden. Leclerc startet zudem mit "ChezMoi" ein Lieferangebot in Paris. Details liefert die Lebensmittel Zeitung

TRENDS & FAKTEN

WhatsApp-Gründer wirft hin:

WhatsApp-Gründer Jan Koum verlässt das Unternehmen. Er soll nicht damit einverstanden gewesen sein , wie die Mutter Facebook nach den Daten der Nutzer greifen möchte.

Facebook bietet mobile VR-Brille:

