Veränderungen fallen schwer. Kein Wunder. Wenn unsere Mammut-jagenden Vorfahren leckers Obst entdeckt hatten, dann blieben sie dabei. Eine andere Frucht probieren? Lebensgefährlich! So machen wir das noch heute. Auch im Handel.

///// HANDEL NATIONAL

Decathlon, französischer Sport-Riese, der auch hierzulande

Zu den Merkwürdigkeiten des Handels in Deutschland gehört ja, dass digitale Lösungen wie Mobile Payment und flexibles Fulfillment oft auf Widerstand im Management stoßen, weil das der Kunde nicht wolle. Man ist als Manager ja noch mit der guten, alten D-Mark groß geworden. Da hat man so seine Erfahrungen.beispielsweise bietet ja in China sogar Bestellungen per WeChat an und liefert im Umkreis von drei Kilometern sofort. Mobile Payment ist Standard.rasant unterwegs ist, hat in Kalifornien eine kassenlose Filiale eröffnet . Das Verkaufspersonal steuert alle Retail-Prozesse mobil über iPhones. Details erklärt Internet World . Und am Ende wundert man sich, wie wenig Veränderungswillen dem deutschen Kunden zugetraut wird. Aber wie sagte schon der Unternehmensberater Karl Valentin: "Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."