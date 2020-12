Gleich viermal kommt Amazon heute in unserem Nachrichtenüberblick vor - als Corona-Hotspot, bei FBA-Geschäftsmodellen, in einem offenen Brief an Jeff Bezos und in einer Pressemitteilung von AmazonSmile. Das zeigt, mit dem US-Riesen verbindet uns Hass und Liebe. Dennoch bleibt Raum für Innovationen abseits der Trampelpfade: Ob maßgeschneiderte Hundemode aus dem KingsmanHouse oder Online-BH-Anprobe-Tools von Marks & Spencer.

Verdi sieht Amazon-Logistikzentren als Corona-Hotspots

Zwischen der Gewerkschaft Verdi und Amazon ist ein Streit über potentielle Corona-Hotspots in den Amazon-Logistikzentren in Graben bei Augsburg sowie in Koblenz ausgebrochen. Und wieder zeigt sich, dass die Gesundheitsämter auch in diesen Fällen nicht zur Aufklärung beitragen können, denn jedes Amt übersieht nur seinen Beritt. Da aber die Mitarbeiter von Amazon in Graben durchaus aus dem Umfeld kommen, lässt sich kein Gesamtbild herstellen. Immerhin seien 300 der 1.800 Angestellten infiziert, behauptet Verdi. Amazon bestreitet das. In Koblenz wurde Anfang November eine komplette Nachschicht gestrichen, 800 von 2.800 Mitarbeitern getestet und mehr als 60 Infizierte gefunden. 300 Personen seien in Quarantäne geschickt worden, berichtet unter anderem N-TV.



Hermes-Geschäftsführung äußert sich zur Schließung von Liefery

Das Same-Day-Delivery-Angebot sei hinter den prognostizierten Erwartungen zurückgeblieben, erklärt Hermes Vertriebschef Denis Krollmann die Schließung der Logistikplattform Liefery zu Ende Februar 2021. Als Gründe nennt er mangelnde Zahlungsbereitschaft der Kunden:innen für die logistisch aufwendige und kostenintensive Zustellung. Ihnen gehe es nicht primär um Geschwindigkeit, sondern um verlässliche Kommunikation entlang der Lieferkette. Hermes konzentriere sich jetzt auf das Segment Next-Day-Delivery, das auch bei Liefery bereits eine große Rolle spiele, berichtet onlinemarktplatz.de.



Thrasio will Deutschlandgeschäft stark ausbauen

Fast 100 Marken setzen beim Amazon-FBA bereits auf das US-amerikanische Start-Up Thrasio, das nun verstärkt auch in Deutschland tätig werden will. Bisher erwirtschaftet das erst 2018 gegründete Unternehmen hier einen Umsatz von 50 Mio. US-Dollar. Nach einer kürzlich erfolgreichen Finanzierungsrunde, bei der Thrasio über eine Milliarde US-Dollar einsammelte, kündigt das Unternehmen an, den deutschen Markt nach spannenden Amazon-FBA-Geschäftsmodellen zu sondieren und weiterzuentwickeln. Das aus Düsseldorf und Berlin heraus operierende Unternehmen hat für die Übernahme von Amazon-Händlern 225 Mio. US-Dollar in der Kasse. Eine Viertelmillionen Händler gibt es in Deutschland auf dem Amazon-Markplatz, davon nutzen 79% FBA, schreibt Internetworld.de



Nachfrage nach Jogginghosen überbewertet

Oben hui unten pfui – lautet ein Sprichwort, das in Home-Office-Zeiten wieder in Mode gekommen ist. Allerorts wird davon ausgegangen, dass die Menschen sich zuhause nicht mehr ordentlich anziehen und die Jogginghose Furore macht. Dem ist nicht so, behaupten die Marktforscher der GFK gegenüber der Wirtschaftwoche. Die Menge der insgesamt verkauften Jogginghosen sei in Corona-Zeiten nicht gestiegen. Lediglich der Kauf von Anzughosen sei zurückgegangen.

