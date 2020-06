In einer Krise werden bestehende Entwicklungen häufig beschleunigt. Das gilt auch für den Onlinehandel. Dass das Momentum anhält, belegen nun Zahlen der Logistiker.

///// HANDEL NATIONAL

Trotz wieder geöffneter Geschäfte verzeichnen die Paket-Zusteller weiterhin deutlich erhöhte Mengen an Sendungen. "Wir liegen weiterhin deutlich über dem Vor-Corona-Durchschnitt", sagte ein DHL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.wie an Ostern, als zeitweise neun Millionen Pakete pro Tag zugestellt wurden, erreiche man zwar nicht mehr. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr liege aber weiterhin im zweistelligen Prozentbereich. Bei den Wettbewerbern ist es ähnlich.Amazon-Lager stehen immer wieder unter Verdacht, schnell mal zu einem Corona-Hotspot werden zu können. In einem Amazon-Logistikzentrum im hessischensind nach Informationen des "Spiegel" in den vergangenen Tagen nun sechs neue Corona-Fälle bekannt geworden.