///// HANDEL INTERNATIONAL

CEO von Urban Outfitter, in der vergangenen Woche der Wirtschaft in seinem Land Hoffnung gemacht. 2,4 Billionen Dollar hätten die Amerikaner in der Corona-Zeit gespart, berichtet das Handelsblatt . Der Online-Handel bleibe aber auch nach der Pandemie entscheidend. Verbraucher, die wieder rausgehen und sich feinmachen, bedeuteten noch lange nicht, dass sie wieder in Geschäfte gehen.

Um sich mehr auf vernetzte, flexible E-Commerce-Prozesse zu fokussieren, schließt Walt Disney in den USA nun 60 seiner Flagship-Läden im Laufe dieses Jahres, auch die Schließung von Standorten in Europa sei im Gespräch, schreibt das Handelsblatt . Es sei der perfekte Zeitpunkt sich operationell neu auszustellen, wird Walt Disney-CEO Bob Chapek in Business-Insider zitiert. Die Zukunft gehöre der E-Commerce-Plattform.Chinesische Verbraucher können ab 2. März 2021 den Alibaba-Restaurant-Lieferservice Ele.me dazu nutzen, Medikamente von ihren lokalen Apotheken zu bekommen. Dafür wählen sie in der Karten- und Navigations-App Amap (Alibaba) eine Apotheke in der Nähe aus.Noch in der Pilotphase befindet sich die Lieferung von Blumen über Ele.me. Wie Alibaba auf seinem Newsblog Alizila berichtet, wird dieser gerade mit 5.000 Floristen und Blumenhändlern getestet. Eine eigens dafür geschaffene Landingpage soll vor allem Firmenkunden ansprechen, die ihre Mitarbeiterinnen zum Beispiel am Weltfrauentag beschenken wollen.Während in Deutschland der Lockdown fortgeführt wird, sieht man in den USA Licht am Ende des Tunnels. Mit der NachrichtFrauen kaufen wieder Kleider" hat Richard Heyne,Schweizer Medien hatten in der vergangenen Woche über einen Markteintritt der Drogeriemarktkette DM in der Schweiz spekuliert. Das Unternehmen dementierte diese nun, berichtet die Lebensmittelzeitung