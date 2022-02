Der Gegenwind für Spotify wegen Corona-Falschinformationen von Joe Rogan in dessen Podcasts nimmt zu (das "Morning Briefing" berichtete). Nach Neil Young will auch Joni Mitchell ihre Musik aus dem Programm nehmen, Nils Lofgren, ein Gitarrist in Bruce Springsteens E Street Band, hat den Schritt bereits unternommen. Spotify wolle keine Inhalte und Podcasts zensieren, sagt CEO Daniel Ek, für die Kunden gebe es nun Links zur Webseite von Spotify, auf der sie über die Fakten der Pandemie informiert würden. Rogan sagte, er wolle keine Falschinformationen verbreiten, sondern mit den Menschen diskutieren. Für Spotify ist die selbst verschuldete Lage nicht einfacher geworden.

///// HANDEL NATIONAL

Gelbe Signale für DB Cargo

Auf DB Cargo warten Untersuchungen der Europäischen Kommission. In Brüssel gehe es um die Frage, ob die Logistiktochter der Deutschen Bahn rechtswidrige Staatshilfen erhalten habe, schreibt der Spiegel. Mit den Geldern könne DB Cargo die Flotte an Wagen und Lokomotiven modernisieren, auch seien für das in roten Zahlen fahrende Unternehmen dennoch Investitionen in Wachstum und Expansion möglich. Die Verluste würden seit 2012 von der DB abgedeckt, so gebe es Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen. Der Konzern habe die Vorwürfe zurückgewiesen, wolle aber mit den europäischen Behörden kooperieren.



Ikea will die Lebensmittelabfälle reduzieren

Der Mutterkonzern der Ikea-Häuser, die Ingka Gruppe, hat sich die Verringerung der Lebensmittelabfälle als Ziel gesetzt. Bis Ende des vergangenen Jahres sollten sie weltweit um die Hälfte sinken, ob dies erreicht wurde, bleibt aber offen. In Deutschland sei das Ziel übertroffen worden, hier betrage der Gewichtsanteil des Abfalls pro Kunde bei 12,8 Gramm, international habe die Vorgabe bei 16 Gramm gelegen. Es sei gelungen, 1.608 Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sei es möglich, die Art, das Gewicht und die Gründe der Verschwendungen von Lebensmitteln zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.



Decathlon bietet in München eigenen Fahrradlieferdienst

Als Sportfachmarkt ist Decathlon prädestiniert auf die Warenlieferung per Fahrrad, nun steigen in München die ersten Boten aufs Rad. In Kooperation mit dem Logistikanbieter Glocally startet nun ein Service der Zustellung am selben Tag, zum Einsatz kommen Elektroräder. Glocally habe sich eine nachhaltige Lieferung auf die Fahnen geschrieben, die Kuriere seien direkt angestellt und erhielten eine marktübliche Bezahlung. Die Partner setzen eine Lieferfrist bis 21 Uhr an, wenn die Bestellung der Ware bis 15.30 Uhr erfolge, meldet Internet World, der Tarif liege bei 6,99 Euro. In anderen deutschen Städten wie Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt setze Decathlon für die Warenlieferung Dienstleister mit Fahrzeugen ein.