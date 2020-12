Seit gestern steht es fest: Ab Mittwoch verlagert sich der Einkauf von Weihnachtsgeschenken fast komplett in den Online-Handel. Ob die Verbraucher heute und morgen noch die Innenstädte stürmen oder gleich online shoppen, bleibt abzuwarten. Sind die Paketdienstleister dafür gerüstet? Schon in den vergangenen Wochen waren die Zusteller am Limit. DHL gibt sich gelassen.

DHL weitet Zustellung bis 21 Uhr aus

Nach Ankündigung der Schließung aller Einzelhandelsgeschäfte ab kommenden Mittwoch sehen zahlreiche E-Commerce- und Handelsexperten die rechtzeitige Zustellung von online bestellten Geschenken vor Heiligabend gefährdet, berichtet die Bild-Zeitung. Die Paketdienstleister seien bereits jetzt am Limit. Bei DHL gibt man sich gelassen. Die Rekordzustellungen der vergangenen Wochen legten nah, dass viele Menschen bereits früh mit dem Weihnachtseinkauf begonnen haben, erklärt DHL-Produktionschef Thomas Schneider. Wer sich an die veröffentlichten Abgabetermine halte, könne sicher sein, dass Pakete und Briefe rechtzeitig ankommen.



Amazon-Apotheke in Deutschland vor dem Start

Zwei Platzhirsche im Online-Apothekenhandel bekommen Konkurrenz: Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche steht die Amazon-Apotheke in Deutschland in den Startlöchern. Bisher dominieren DocMorris und Shop-Apotheke den Markt. Erst im November hatte Amazon seine Internetapotheke im Heimatmarkt USA und in Indien gestartet.



Hedgefonds steigt bei Gorillas ein

Der Supermarkt auf Rädern, das Berliner Start-Up Gorillas, bekommt 40 Mio. US-Dollar vom New Yorker Hedgefond Coatue. Gorillas verspricht Lebensmittellieferungen innerhalb von wenigen Minuten zu Supermarktpreisen. Neben Berlin ist das Unternehmen bisher in Köln vertreten. Im kommenden Jahr will man 15 weitere Städte erobern und 60 Warenlager einrichten.



IFH-Köln: Starkes Wachstum des Online-Handels hält auch nach der Pandemie an

Das Institut für Handelsforschung in Köln (IFH) hat die aktuelle Entwicklung im Online-Handel in seinem Branchenreport Onlinehandel quantifiziert. Drei Szenarien beschreiben die potenzielle Entwicklung bis ins Jahr 2024. Wichtig für die Marktdurchdringung sei das Kaufverhalten bei Lebensmitteln: ‚‚Wenn das Onlinebestellen von Lebensmitteln zur Selbstverständlichkeit geworden ist, wird ein neues Level im Onlinehandel erreicht", erklärt Dr. Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung des IFH KÖLN. Der Branchenreport steht im IFH-Shop kostenpflichtig zur Verfügung.



Lieferando-Chef Jörg Gerbig reagiert auf Kritik

In den vergangenen Wochen stand Lieferando immer wieder in der Kritik: Trinkgelder würden nicht ausgezahlt, das Mitspracherecht den Mitarbeiter verwehrt, die Fahrer per App ausspioniert. In einem Interview mit businessinsider.de äußert sich Lieferando-Gründer Jörg Gerbig zu den Vorwürfen.