In der vergangenen Woche haben sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten auf neue Regeln bezüglich der Coronakrise geeinigt. Zu ihnen gehört das 3G-Prinzip, nach dem Genesene, Geimpfte und Getestete beim Eintritt in verschiedene Institutionen oder in Restaurants gleiche Rechte haben. Das erste Bundesland, das die Regel diese Woche eingeführt hat und die Inzidenzstufen abgeschafft hat, ist Baden-Württemberg. Nach der Studie von Lifestyleslab liegt hier die Rate der Personen, die weiterhin gerne im Laden einkaufen, mit 42 Prozent relativ hoch. Die Auswirkungen der neuen Regeln könnten hier für den Einzelhandel nur gering sein. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Wert bei 24 Prozent. Könnte ein interessantes Beispiel werden, ob 3G dort zu einem Schub für den Handel wird oder sich nicht auswirkt und die Kunden weiter lieber im Internet einkaufen.

DHL macht zwei Schritte im Frachtsegment

Die Deutsche Post DHL Group verstärkt ihre Präsenz im internationalen Frachtgeschäft. Mit der Übernahme der Seefrachtreederei J.F. Hillebrand Group zu 100 Prozent will die DHL nach Unternehmensangaben ihre Position im Seefrachtgeschäft verbessern. Es sei nun möglich, die Präsenz weltweit auf mehr als 90 Ländern auszubauen, Ziel sei eine schnellere Expansion in der Seefracht. Das Spezialfeld von Hillebrand liegt In Transport und Logistik von Getränken, ungefährlichen flüssigen Massengütern und Spezialgütern. Der Konzern sieht die Akquisition und die Konzentration auf das Logistik-Kerngeschäft als wesentliches Element seiner Strategie 2025. Der Kaufpreis für das Unternehmen, das mehr als 2.700 Mitarbeiter beschäftigt und 2020 einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, gibt DHL mit 1,5 Milliarden Euro an. Der Konzern will die Übernahme mit "verfügbaren liquiden Mitteln" finanzieren, die Genehmigung der Kartellbehörden steht noch aus. Zweiter Schritt innerhalb von DHL ist der Start des Baus eines neuen Frachtzentrums bei Frankfurt/Main. Der Spatenstich durch die Verantwortlichen von DHL Freight erfolgte im Gewerbepark Fliegerhorst bei Erlensee, die Inbetriebnahme ist für Mitte 2022 geplant.



Zweifel an Amazon als günstigstem Anbieter

Die landläufige Meinung, dass Kunden bei Amazon für den günstigsten Preis einkaufen können, trifft nach einer Recherche des SWR in vielen Fällen nicht zu. Für die Analyse habe Tobias Schlögel, Experte für Marktbeobachtung und Preisoptimierung, die Preisentwicklung von mehr als 810 Produkten über mehrere Wochen beobachtet. Dabei habe sich gezeigt, dass es nur für 30 Prozent der Waren auf der Amazon-Plattform den günstigsten Preis gebe. Er habe festgestellt, dass die Produkte in einigen Fällen um rund ein Viertel günstiger seien. Schlögel führe dies auf die hohe Provision zurück, die die Händler an Amazon zahlen müssten. Die besten Preisen gebe es aber nur selten bei Portalen wie Otto, Ebay oder Zalando, hier schnitten Vergleichsportale am besten ab.



Ebay startet Echtheitsprüfung für Sneaker

Ebay bietet den Schuhkäufern einen neuen Service, sie können nun beim Kauf von Sneakers die Echtheit der Schuhe überprüfen. Möglich ist dies ab einem Preis für die Schuhe ab 100 Euro, teilt das Unternehmen mit. Möglich sei der Test für neue und gebrauchte Schuhe. Sneaker würden oft nur in limitierter Stückzahl produziert und verkauft, daher erzielten sie in vielen Fällen auf Wiederverkaufsplattformen immer noch einen hohen Preis, heißt es von Unternehmensseite. Als Prüfer sei ein unabhängiger Experte von Sneaker Con tätig, es gebe auch Kooperationen mit Influencern. Schuhe, die mit Prüfung verkauft werden sollen, erhielten auf der Webseite ein entsprechendes Logo. Nach dem Kauf erfolge dann die kostenfreie Prüfung und die Ausstattung mit einem NFC-Tag. Beim Verkauf der Sneaker falle eine Verkaufsprovision von fünf Prozent an.

///// HANDEL INTERNATIONAL Rückgang für Online-Lebensmitteleinkauf in Großbritannien

In Großbritannien ist der Anteil des Lebensmitteleinkaufs per Laptop oder Smartphone gesunken. Nach einer Untersuchung der Marktforschungsagentur Kantar lag der Wert nur noch bei 13 Prozent, der Spitzenwert war im Februar mit 15,4 Prozent erreicht worden, meldet



Marks & Spencer nimmt weitere Marken auf die Plattform auf

Die Online-Plattform von Marks & Spencer will den Kunden mit zusätzlichen externen Marken mehr Auswahl bieten, schreibt



China verschärft die Wettbewerbsbedingungen

China hat die Internet-Konzerne ins Visier genommen und will die Wettbewerbsbedingungen verschärfen. Nach den Vorschlägen der Wettbewerbsbehörde gehört zu den neuen Regeln , dass falsche Bewertungen gelöscht werden sollen, die Übernahme von Kundendaten verboten und die Nutzung der Daten eingeschränkt werden, meldet Business Insider . In der Folge hätten die Aktienkurse der chinesischen Online-Riesen In Hongkong und New York an Wert verloren. In den vergangenen Monaten waren in China die Vorgaben im Technologie- und dem Bildungssektor verstärkt worden, woraufhin Investoren aus Unternehmen, die betroffen sein könnten, ausgestiegen seien. Im Bildungsbereich seien die Aktienkurse damals ebenfalls gefallen. Im Fünf-Jahres-Plan habe die chinesische Regierung vergangene Woche neue Bestimmungen für Künstliche Intelligenz, virtuellen Finanzhandel und Big Data genannt. Die Öffentlichkeit habe nun die Möglichkeit, bis Mitte September zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen. ///// TRENDS & TECH Millenials forcieren den internationalen Direktverkauf