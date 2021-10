Irgendwo muss man einfach anfangen... Vielleicht ist das der Beweggrund für die Initiative von Otto, Versand und Retouren ab sofort CO2-emissionsfrei zu stellen, obwohl sie es per se noch gar nicht sind. Die Lücke will man mit Kompensation schließen. Der Partner, das Unternehmen Atmosfair, ist bisher vor allem für Flugkompensationen bekannt. Vor zwei Wochen hat es zudem die Produktion von CO2-neutralem Kerosin im Emsland angekündigt. Gerade deshalb ist die Zusammenarbeit für beide spannend: Atmosfair wird bei einer großen Kundengruppe bekannt, während Otto sich viel Knowhow ins Haus holt. Glückwunsch.

///// HANDEL NATIONAL

DHL verdoppelt Packstation bis Ende 2023

Geht es nach dem größten deutschen Paketzusteller, so wird aus der derzeitigen Bring-Zustellung schon bald eine Abhol-Zustellung. Dafür will DHL die Packstationen von derzeit 8.200 bis Ende 2023 auf über 15.000 ausbauen. Das bisherige Ziel waren 3.000. Die Abholstationen sollen rund um die Uhr zugängig sein. Die gelben Schrankwände werden seit 2003 eingesetzt, vornehmlich an Supermärkte, Tankstellen und Bahnhöfen; nun werden sie flächendeckend aufgestellt. DHL sieht darin einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da Anfahrten und Zustellversuche wegfielen.



Leben in einer amazonisierten Welt

Dr. Eva Stüber ist Mitglied der Geschäftsleitung der IFH Köln und dort unter anderem für Innovationen zuständig. Schon im Jahr 2016 prägte sie den Begriff der "Amazonisierung des Einzelhandels" und legt dafür nun Jahr für Jahr beeindruckende Zahlen vor. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Der Handel beleuchtet die Titelstory das Ausmaß dieser Entwicklung. Dr. Stüber sprach gestern bei der Amazon Weltkonferenz, die noch bis heute in München tagt.



Hacker duplizieren Webshop von 2-Rad-Hansen

Geradezu banal klingt das Vorgehen von Hackern, von dem das Polizeipräsidium Münster berichtet: Demnach kopierten Hacker die Webseite www.2-rad-hansen.de des Fachgeschäfts 2-Rad-Hansen GmbH und eröffneten die Fake-Webseite www.fahrrad-hansen.com, auf der die Waren weit unter Marktpreis und gegen Vorkasse angeboten wurden. Sechs Strafanzeigen wegen Betrugs seien eingegangen, die Fake-Webseite mittlerweile geschlossen.



Einzelhändler-Plattform shopdaheim.de will weiter wachsen

Mit rund 25.000 Händlern aus 136 Branchen sieht sich die als regionale Alternative zu globalen Online-Shops gestartet Händler-Plattform shopdaheim.de gut aufgestellt, um Funktionen und Serviceangebote für Verbraucher:innen weiter auszubauen. Ab sofort können Händler individuelle Profile mit tagesaktuellen Informationen zu Serviceleistungen oder Produktsortiment im digitalen Schaufenster abbilden. Außerdem werden Services wie Click & Collect, Click & Meet und Click & Call integriert. Terminvereinbarungen und Beratungen via Video-Call und Chat-Funktion sind ebenfalls in Kürze geplant.

///// HANDEL INTERNATIONAL Just Eat Takeaway will profitabel werden einen operativen Verlust von mehr als 200 Mio. Euro für 2022. Um dies zu erreichen, will man an der Werbung sparen, mittels "Smart Routing" mehrere Bestellungen gleichzeitig ausliefern lassen sowie den Lebensmittellieferschnelldienst ausbauen. Dabei setze man auf Partnerschaften mit etablierten Lebensmittelhändlern, da der Aufbau eigener Lager langwieriger und kostspieliger sei.



Lieferspezialist für asiatische Küche und Lebensmittel

In Frankreich ist der Essenslieferdienst Alorsfaim zuhause, der im Jahr 2018 mit der Auslieferung von Essen aus 600 asiatischen Restaurants an den Start ging. Gerade sammelte er vier Mio. Euro für die weitere Expansion ein. In der Pandemie-Zeit und mit der wachsenden Lieferkettenproblematik wandelte sich das Start-up zudem zum

