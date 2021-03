Wenn du nicht mehr weiterweißt, gründe einen Arbeitskreis... so eine Binsenweisheit. In Deutschland geht nun nach der Impf-Taskforce die Schnelltest-Taskforce an den Start. Mittels E-Commerce-Plattformen will die Bundesregierung die Bestellung der Schnelltests abwickeln. Bevh-Präsident Gero Furchmann bietet seine Unterstützung und Mitarbeit im Arbeitskreis an. Die E-Commerce-Branche habe in der Pandemie gezeigt, dass sie die Versorgung sichern könne, heißt es in einer Pressemitteilung. Gute Idee!

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

DHL stellt „Erklärbär" für Pakete ins Netz

Von 1,8 Mrd. Sendungen mussten im vergangenen Jahr 6,7 Mio. Pakete nachverpackt werden. Ein Aufwand, den DHL mit einer neuen Webseite www.dhl.de/verpackungshinweise verringern will. Das Unternehmen richtet sich dabei vor allem an seine Geschäftskunden. Die Webseite enthält viele Hinweise für die sichere und stabile Verpackung je nach Inhalt sowie einen Erklärfilm, der die wichtigsten Verpackungshinweise zusammenfasst.



Ordercamp kommt nach Deutschland

Die in Frankreich gegründete Online-Großhandelsplattform Ankorstore, die im Februar 2020 in Deutschland an den Start ging, bekommt mit Odercamp nun Konkurrenz aus den Niederlanden. Das Unternehmen kündigte an, in Kürze eine deutsche Niederlassung zu eröffnen. Mehr als 125.000 Produkte von 1.500 europäischen Marken, darunter 150 deutsche, sind im Programm. Das deutsche Verkaufsvolumen habe sich in nur drei Monaten bei 2.000 aktiven Einzelhändlern vervierfacht, heißt es in einer Pressemeldung.



-- Anzeige --

Die Bedeutung von Daten im Handel

Der Handel hat im Vergleich zu anderen Branchen den dringendsten Bedarf, die Dateninfrastruktur zu verbessern. Das ist bei der Vielfalt an Datenquellen nicht verwunderlich. Mit der Data Cloud von Snowflake lassen sich Daten unabhängig von Cloud-Anbietern an einem zentralen Ort speichern. Nur so können Unternehmen ihre Kunden mit einer 360-Grad-Ansicht aller Berührungspunkte ansprechen.



Aus für Retourendienstleister ODC von Otto

Der Betrieb des Fulfillment- und Retouren-Dienstleisters ODC (ondemandcommerce) wird eingestellt. Dies teilte die Otto-Group mit. Als Begründung werden strategische Überlegungen angeführt, die dazu führten, dass man das Geschäftsmodell nicht weiter finanzieren wolle, heißt es auf Internetworld.de. ODC ging im Jahr 2018 als präferierter Serviceanbieter für die Abwicklung des Fulfillments von Otto-Market an den Start. Die Mitarbeiter will Otto im Unternehmen halten. Bestehende Kundenaufträge würden bis Vertragsende abgewickelt.

///// HANDEL INTERNATIONAL

Amazon Go startet in Großbritannien

Amazon Fresh - der Online-Lebensmittel-Lieferdienst des Online-Riesen - startete bereits im Jahr 2016 in Großbritannien und auch die zu Amazon gehörenden Biokette Whole Foods ist in London mit mehreren Läden vertreten. Seit gestern nun gibt es mit Amazon Go den ersten kassenfreien Supermarkt in London. Während in Großbritannien bereits Gerüchte über den breiten Einstieg von Amazon in den hart umkämpften Lebensmittelmarkt zu hören sind, begründet



DM zieht es in die Schweiz

Im Nachbarland pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die Drogeriemarktkette DM erwäge den Marktstart in der Schweiz, schreibt die



Alibaba übernimmt HungryNaki

Der chinesische Online-Riese Alibaba steigt in Bangladesch in den Restaurant-Lieferservice ein. Das Unternehmen

Amazon Fresh - der Online-Lebensmittel-Lieferdienst des Online-Riesen - startete bereits im Jahr 2016 in Großbritannien und auch die zu Amazon gehörenden Biokette Whole Foods ist in London mit mehreren Läden vertreten. Seit gestern nun gibt es mit Amazon Go den ersten kassenfreien Supermarkt in London. Während in Großbritannien bereits Gerüchte über den breiten Einstieg von Amazon in den hart umkämpften Lebensmittelmarkt zu hören sind, begründet Amazon-Fresh-Chef Matt Birch den Markteintritt lediglich mit der Bequemlichkeit der britischen Kunden:innen. Mit dem benötigten Einkauf einfach ein- und auszugehen, werde sehr geschätzt, berichtet der Spiegel.Im Nachbarland pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die Drogeriemarktkette DM erwäge den Marktstart in der Schweiz, schreibt die Handelszeitung . Bereits heute sind DM-Läden in Grenznähe bei den Artgenossen sehr beliebt. Von Unternehmenseite steht eine Bestätigung aus.Der chinesische Online-Riese Alibaba steigt in Bangladesch in den Restaurant-Lieferservice ein. Das Unternehmen HungryNaki beliefert täglich bis zu eine halbe Mio. Kunden:innen bei über 4.000 angebundenen Restaurants. Der Restaurant-Lieferservice gilt auch in Asien als einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Branchen. Bereits im Jahr 2018 stiegt Alibaba bei der pakistanischen Daraz-Group ein, über die nun auch HungryNaki erworben wurde. ///// TRENDS & TECH