Kurz vor der Wahl hat die Verlagsgruppe Handelsblatt gleich drei Artikel veröffentlicht, in denen mehr Digitalisierung nahegelegt wird: 1) NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte, Deutschland müsse digital durchstarten, um international aufzuholen. 2) Unternehmerin Verena Pausder fragte: „Wollen wir Weltmeister im Schneckentempo werden?“ 3) Und die Kosmetik-Anbieterin Lotte Tisenkopfa-Iltnere berichtete stolz, in Lettland dauere eine Gründung nur etwa zehn Minuten. Der E-Commerce wird diese Rufe gern hören. Mal schauen, ob es ein Bundes-Digitalministerium geben wird.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

DHL macht Pakete für Firmenkunden teurer, also auch für Onliner

Immerhin redet die Deutsche Post DHL Group nicht drum herum: "DHL Paket erhöht ab dem 1. Januar 2022 die Preise für seine Geschäftskunden", beginnt die Pressemitteilung. Das gelte sowohl für Geschäftskunden mit Listenpreisen als auch für solche mit individuell vereinbarten Konditionen. Als Gründe werden genannt: gestiegene Transport- und Personalkosten, der Ausbau der Infrastruktur (beispielsweise in neue Sortiertechnik) und die Fortentwicklung der Nachhaltigkeit etwa durch die Anschaffung von E-Fahrzeugen. Die Preiserhöhung "betrifft in besonderem Maße schwere Paketsendungen über 20 Kilogramm, die in der Sortierung und Auslieferung mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden sind", schreibt DHL Paket – verliert allerdings kein Wort über das Maß der Erhöhung, die Kunden würden "individuell über die Änderungen informiert".



+++Anzeige+++

Verbessertes Kundenerlebnis – So optimieren Sie Ihr Online-Geschäft

Das Thema Payment wird von beinahe jedem fünften Händler als Herausforderung gesehen. Susanne Steinwart von PayPal, Händlerbund COO Tim Arlt und Markus Deibler von Luicellas Ice Cream diskutieren in der "Lunch & Learn Session" typische Fragen von Onlinehändlern.



Otto hat Neckermann.de und einige Subshops dichtgemacht

Die Otto Group räumt auf und räumt auf: Wer Neckermann.de aufruft, landet auf einer Seite mit dem Titel "Neckermann sagt Tschüss" und dem Hinweis: "da der Shop von neckermann [...] eingestellt wurde, ist diese Seite nicht mehr aktiv", die Kundenkonten blieben aber erhalten. Laut Neuhandeln.de hat Otto zudem einige Spezialshops geschlossen, darunter Cnouch.de, Schlafwelt.de, YourHome.de, Naturloft.de und Otto-Baumarkt.de. Die Seiten tragen nahezu denselben Abschiedstext wie Neckermann.de, die Baumarkt-Seite allerdings war am gestrigen Sonntagabend noch erreichbar ("Neu bei uns: Baustoffe"). Hintergrund sei die Konzentration auf Otto.de als Marktplatz.



Zooplus-Aktionäre erhalten neues Angebot aus Schweden

Seit Wochen gibt es immer wieder Nachrichten über neue Interessenten für Zooplus, einen Onliner für alles rund um Tiere. Wie Wiwo.de und Handelsblatt.com berichten, hat der schwedische Finanzinvestor EQT das bisher höchste Angebot gesetzt: 3,6 Mrd. Euro einschließlich Schulden sowie einer Zusage für Investitionen ins Wachstum. Das bedeute 470 Euro pro Aktie, das Angebot von US-Investor Hellman & Friedman liege bisher bei 460 Euro je Aktie. Es läuft noch bis zum 12. Oktober, weitere Nachrichten sind also wahrscheinlich.



Gorillas stoppt offenbar US-Expansion

"Gründerszene" berichtet, der Berliner Schnell-Lieferdienst Gorillas habe seine US-Expansion gestoppt und einen Teil der Belegschaft entlassen. Laut Unternehmen wolle man sich auf das bestehende Geschäft in New York City konzentrieren. Das Magazin wundert sich über den Schritt, denn die Verlangsamung der US-Expansion sei eine Bedingung des Wettbewerbers Doordash gewesen, der sich an Gorillas beteiligen wollte, dann aber Flink gewählt hat (das "Morning Briefing" berichtete). Internetworld.de schreibt derweil, Gorillas wolle sich in einer anstehenden Finanzierungsrunde eine Mrd. US-Dollar sichern, "Gründerszene" spricht von 900 Mio. Dollar und einer Beteiligung durch Delivery Hero.