Manchmal ist die Digitalisierung schon ein bisschen zweischneidig. Vom heutigen Mittwoch an brauchen Empfänger von DHL-Paketen keine Kundenkarte mehr an den Packstationen: Die "Post & DHL App" generiert jetzt einen Abholcode für den Scanner der Station. Er wird in kurzen Abständen geändert und ist gerätegebunden. "Die App wird somit zum alleinigen, zentralen Werkzeug für den Paketempfang", schreibt DHL. Tolle Sache -- aber daraus folgt: Wer kein Smartphone hat, kann sich keine Pakete mehr an Packstationen liefern lassen.

///// HANDEL NATIONAL

Otto Group verkauft Wohnklamotte.de an Gruner + Jahr

Erst vor einigen Tagen hatte die Otto Group angekündigt, ihren Suchmaschinenmarketing-Spezialisten Adsoul zu verkaufen (das "Morning Briefing" berichtete), jetzt folgt schon die nächste Veräußerung: Der Einrichtungs-Marktplatz Wohnklamotte.de (wir wollen genau sein: die Interior-Social-Shopping-Plattform) geht mit ihren rund 300 Shops rückwirkend zum 1. September an Gruner + Jahr. Das ist im Kern ein Verlagshaus, frisch verkauft an RTL, und das passt durchaus: Wohnklamotte.de versteht sich explizit auch als Online-Wohnmagazin und soll mit G+J-Titeln wie "Schöner wohnen", "Couch" und "Living at Home" digital verheiratet werden, so das Unternehmen. Josephine Seidel-Leuteritz bleibt Chefin.





Gorillas verdoppelt die oberste Führungsriege

Wer wachsen will, braucht Leute: Lieferdienst Gorillas erweitert sein Management um Elmar Broscheit als Chief Financial Officer (CFO) und Adrian Frenzel als Chief Operating Officer (COO), wie es mitteilt. Broscheit ist Venture Capitalist und Angel Investor und zum Beispiel an Lieferando beteiligt. Frenzel war unter anderem CEO von Hello Fresh US. Die Einstellungen seien explizit ein Zeichen für "eine neue Wachstumsphase": Das Unternehmen will den internationalen Auftritt -- nach eigenen Angaben derzeit insgesamt neun Länder -- ausbauen "und sich dabei insbesondere auf die Bereiche Geschäftsbetrieb, Personalwesen, Produkt- und Technologieentwicklung sowie Nachhaltigkeit konzentrieren". In der Chefetage arbeiten damit Kagan Sümer (CEO), Deena Fox (CPO), Broscheit und Frenzel.



Möbelfirst.de baut Schaufenster für stationäre Möbelhändler

Die Möbelhändler-Plattform Möbelfirst.de (die Schreibung mit Ö funktioniert) kündigt an, jedem der angeschlossenen Händler ein digitales Schaufenster bereitzustellen. "Viele unserer Händler haben eine tolle Webseite, jedoch sind Traffic und die Besucherzahlen nicht sehr hoch. Deshalb verlinken wir jetzt jeden Händler auf unserer Webseite und geben etwas von unserem Traffic ab", zitiert Moebelmarkt.de das Unternehmen. Es übernehme die komplette Content-Erstellung. An Möbelfirst.de sind "über 100 lokale Fachgeschäfte von Hamburg über München bis Wien" angeschlossen bzw. "über 200 Geschäfte [...] in Deutschland und Österreich", da ist sich die Website mit sich selbst nicht ganz einig.



Deichmann testet in Mülheim eigene "Click-&-Collect"-Abholbox

Wer im westlichen Ruhrgebiet wohnt und Schuhe im Online-Shop von Deichmann kauft, kann sie künftig rund um die Uhr im Deichmann-Store in Mülheim-Dümpten in Empfang nehmen, nämlich an der Abholstation vorm Laden. Wie Textilwirtschaft.de berichtet, erhalten die Kunden eine Mitteilung mit einem sechsstelligen Pin-Code für die Abholung. Das sei ein Pilot, eine zweite Station am Limbecker Platz in der Nachbarstadt Essen (dem Unternehmenssitz) sei aber bereits geplant.



///// HANDEL INTERNATIONAL Welt.de: Amazon plant zusätzliches Verkaufs-Event für Oktober





Schweizer E-Commerce liegt 2021 um die Hälfte über 2019

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat wie jedes Jahr Onlinehändler befragt, dieses Jahr genau 365, und kommt zum Schluss: Der E-Commerce-Boom geht 2021 ungebrochen weiter. "Insgesamt schätzen wir, dass der Umsatz im Schweizer Onlinehandel 2021 mindestens 15 Milliarden Franken erreichen wird. Das ist ein Plus von beinahe 50 Prozent im Vergleich zu 2019",



Paypal übernimmt japanischen Wettbewerber Paidy

Der US-Zahlungsdienstleister Paypal will für 2,7 Mrd. US-Dollar den japanischen Wettbewerber Paidy übernehmen. Paidy ist ein Spezialist für Ratenzahlungen nach Online-Käufen mit --

