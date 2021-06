Heute beginnt der Amazon-Prime-Day, bereits seit dem Wochenende überbieten sich die Mitbewerber mit Angeboten. Trittbrettfahren ist rund um das größte Online-Schnäppchen-Event äußerst beliebt. Doch noch weitere Nachrichten vom Wochenende lassen aufhorchen: Walmart steigt in die Drohnenlieferung ein und die Sängerin Lena Meyer-Landrut verkauft ihre Modekollektion exklusiv über Zalando. Kurioses kommt von Amazon-Gegnern. Gleich zwei Petitionen gibt es zu Jeff Bezos, deren Inhalte mehr als bizarr sind (siehe unten).

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

DHL: Gleich zwei starke Männer für große Lieferungen zum Wunschtermin

Onlinehändler können ab sofort ihren Kunden:innen die Lieferung von sperrigen Produkten in einem 2-Mann-Handling zum Wunschtermin an Samstagen und am späten Abend anbieten. DHL macht das ab sofort möglich. Gerade bei diesen großen Lieferungen sei die persönliche Übergabe wichtig, heißt es bei DLH. Durch die Corona-Krise sei der Einkauf von Möbeln im Internet stark gestiegen. Das 2-Mann-Handling beinhalte auch, dass die Waren an den vorgesehenen Platz getragen und aufgebaut sowie das Verpackungsmaterialien direkt wieder mitgenommen werde.



Neue Kollektion von Lena Meyer-Landrut exklusiv bei Zalando

Wer unbedingt Mode von der Sängerin Lena Meyer-Landrut tragen will, kommt um Zalando nicht herum. Nur dort ist die neue Kollektion, die den Namen „A lot less” trägt, zu haben. Mit Zalando habe sie den richtigen Vermarktungspartner gefunden, erklärt die Sängerin in einer Pressemeldung. Hauptaugenmerk liege auf bequemer Mode für Zuhause aus nachhaltigem Material. Zalando äußert sich zufrieden über diese prominente Kooperation.

///// HANDEL INTERNATIONAL Walmart setzt auf On-Demand-Drohnenlieferdienst

Der US-Einzelhandelsriese Walmart investiert in DroneUp, einen landesweiten On-Demand-Drohnenlieferdienst. Der nun verkündeten Zusammenarbeit ging eine Testphase mit Covid-19-Selbstabholer-Kits voraus. Walmart US sei prädestiniert für diese Art von Lieferung, da sich seine 4.700 Geschäfte mit über 100.000 Artikeln in einem Umkreis von zehn Meilen von 90 Prozent der US-Bevölkerung befänden, heißt aus dem

Britische Umstandsmode-Marke Seraphine geht an die Börse

Londons Börse LSE bekommt Zuwachs: Die im Jahr 2002 gegründete, digitale



Kuriose Meldungen zu Amazon zum Wochenstart Der Newsfeed Change.org berichtet von einer Petition, die Amazon-Chef Jeff Bezos vorschlägt, mit seinen Milliarden das Gemälde der Mona Lisa zu kaufen und diese dann aufzuessen. Ergebnis: 9.000 Unterzeichner bisher.

Mehr als 41.000 Unterschriften wurden für eine Petition gesammelt, die vorschlägt, Jeff Bezos nicht mehr aus dem All zurückkommen zu lassen, berichtet der Business-Insider.

Eine Frau aus Buffalo, New York, soll mehr als 100 Pakete von Amazon erhalten haben, die sie nicht bestellt hatte. Einem Bericht des Nachrichtensenders NBC zufolge, hat Amazon die Lieferung von weiteren 1.000 Paketen zwischenzeitlich gestoppt. Der Auftraggeber ist bisher unbekannt.

Amazon hat in der Nähe von Seattle seinen ersten kassenlosen Hightech-Supermarkt in der 2000-Quadratmeter-Klasse geöffnet. Das sei der Durchbruch für die "Just-walk-out-Technologie", schreibt die Lebensmittelzeitung. Londons Börse LSE bekommt Zuwachs: Die im Jahr 2002 gegründete, digitale Umstands- und Stillbekleidungsmodemarke Seraphine hat über ihre Holdinggesellschaft, Kensington Topco Limited, den Börsengang angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens bediene man einen wenig umkämpften, globalen Markt. Neben den Online-Shops, die 120 Märkte weltweit beliefern, gibt es stationäre Geschäfte in Großbritannien, Frankreich, Dubai, Hongkong und bald auch in Indien. Etwa zwei Drittel des Umsatzes wird außerhalb Großbritanniens erzielt. Der US-Einzelhandelsriese Walmart investiert in DroneUp, einen landesweiten On-Demand-Drohnenlieferdienst. Der nun verkündeten Zusammenarbeit ging eine Testphase mit Covid-19-Selbstabholer-Kits voraus. Walmart US sei prädestiniert für diese Art von Lieferung, da sich seine 4.700 Geschäfte mit über 100.000 Artikeln in einem Umkreis von zehn Meilen von 90 Prozent der US-Bevölkerung befänden, heißt aus dem Unternehmen . Der Drohnenlieferdienst soll in den kommenden Monaten in einer Filiale in Bentonville, Arkansas, stattfinden. ///// TRENDS & TECH