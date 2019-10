Ecommerce soll weiter der Treiber des Geschäfts sein, meint DHL-Chef Frank Appel. Doch in den nächsten fünf Jahren wird sich der Logistik- zum Technologiekonzern wandeln. Das ist der Plan: Inventur von Robotern, Routenplanung durch künstliche Intelligenz, effizientes Picken durch Automatisierung. Zumindest auf dem Papier setzt der Vorstand dabei auch auf die Angestellten und will sie fortbilden für digitale Zeiten. Händler allerdings sollten sich auf weiter steigende Gebühren gefasst machen: Knapp 10 Milliarden Euro Investitionen müssen ja irgendwo herkommen, gell?

DHL legt los und automatisiert

Knapp 10 Milliarden Euro will DHL bis 2015 investieren, um sich und vor allem die Paketzustellung digitaler und effizienter aufzustellen, berichtet



Lidl bindet digital

Scheint bislang kein Knaller zu sein, das digitale Kundenbindungsprogramm von Lidl: Launig rechnet der



Die Bahn setzt auf Pickpack

Noch vor dem Marktstart vor einem Jahr hatte sich die Deutsche Bahn am Berliner Start-up Pickpack beteiligt. Sie will damit am Bahnhof Warteschlangen vor Gechäften mit Reiseproviant verkürzen. Bei Pickpack bestellen Nutzer Genießbares vor. Ein Jahr nach dem Start hat sich

Österreich besteuert Digitalgeschäfte

Frankreich hat's vorgemacht, Österreich macht's nach: Vor Kurzem hat das Land die Digitalsteuer beschlossen. Ab Januar 2020 bezahlen Internet-Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz und 25 Millionen Euro Erlöse in Österreich 5 % auf Online-Werbeeinnahmen, erklären die



Gruezi Tom Tailor

Die Hamburger Mode-Marke Tom Tailor startet mit einem Online-Shop in der Schweiz. "Die Schweiz ist für uns ein attraktiver Online-Markt, in dem wir durch unsere Wholesale- und Retail-Aktivitäten eine hohe Markenbekanntheit genießen," ließ Stefan Wenzel, als Global Vice President fürs Online-Geschäft verantwortlich, Fashionunited wissen. Tom Tailor ist bereits in 20 Ländern online aktiv, im zweiten Quartal 2019 stiegen die Online-Erlöse um 26 %.



Zalando testet Digitales für den Shop

"Free to be" heißt das neuest Kampagnen-Motto von Zalando. Der Modehändler ist so frei und öffnet morgen in Madrid einen Pop-up-Store. Der wurde mit Digitaltechnik vollgestopft und soll mit Hilfe von Virtual Reality in den Kabinen das Einkauserlebnis vertiefen und online mit offline verbinden, berichtet

Frankreich hat's vorgemacht, Österreich macht's nach: Vor Kurzem hat das Land die Digitalsteuer beschlossen. Ab Januar 2020 bezahlen Internet-Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz und 25 Millionen Euro Erlöse in Österreicherklären die Onlinehändler-News. In Europa wird schon seit Längerem diskutiert, wie international agierende Internet-Konzerne stärker zur Kasse gebeten werden können für ihre Milliardengeschäfte mit Daten und Werbung.Die Hamburger Mode-Marke Tom Tailor startet mit einem"Free to be" heißt das neuest Kampagnen-Motto von Zalando. Der Modehändler ist so frei und öffnet morgen in Madrid einen Pop-up-Store. Der wurde mit Digitaltechnik vollgestopft und soll mit Hilfe vondas Einkauserlebnis vertiefen und online mit offline verbinden, berichtet Tamebay. Kunden werden von Sensoren im Schaufenster gescannt – Body Mapping, um ihnen passend zu ihrer Größe Modelle aus dem Sortiment vorzuschlagen. In den Kabinen ergänzt Virtual Reality die Auswahl vor Ort. Nicht zuletzt versucht Zalando, im Laden die die Geschlechtertrennung aufzuheben – Shirts für alle und jeden oder totale Freiheit. Ob Kunden si annehmen?

einer Voreinstellung für Cookies zur schnellen, unbedachen Annahme hat der Europäische Gerichtshof gestern verboten.



Jobwechsel des Tages

Stühlerücken beim Business-Netzwerk Xing, das sich in New Work umbenennen will: Vorstandschef Thomas Vollmoeller macht im Mai 2020 seinen Stuhl frei für Petra von Strombeck. Die neue Vorstandsvorsitzende kommt von Lotto24.de, weiß das



Zahl des Tages

Durch Mobile Commerce und vor allem mobile Payment mehren sich – zumindest in den USA – die Betrügereien. Einer Studie von LexisNexis zufolge stieg die Zahl der Fälle, mit denen Online-Händler konfrontiert waren, von 1319 (2018) auf 3085 (2019). Und: Jeder durch Betrug entgangene Dollar zieht Kosten von im Schnitt 3,13 Dollar nach sich; wo digitale Güter wie Ebooks, Apps oder Spiele angeboten werden, werden sogar mehr als 4 Dollar Kosten fällig, rapportiert



Händler brauchen sie, um Kunden im Netz nachverfolgen und ihre Seiten personalisieren zu können: Cookies. Kunden mögen die kleinen Dateien nicht, die auf ihren Computern installiert werden. Die Datenschutz-Grundverordnung verlangt die Zustimmung, und zwar die aktive, persönliche von jedem Nutzer, erklärt die Tagesschau. Das in Deutschland so beliebte Vorgehenzur schnellen, unbedachen Annahme hat der Europäische Gerichtshof gestern verboten.Stühlerücken beim Business-Netzwerk Xing, das sich in New Work umbenennen will:macht im Mai 2020 seinen Stuhl frei fürDie neue Vorstandsvorsitzende kommt von Lotto24.de, weiß das Handelsblatt, war vorher bei Tipp24.de, leitete bei Tchibo Direct den Ecommerce und ist heute 50 jahre alt. Von Strombeck startet bereits im Januar 2020 bei Xing/New Work.Durch Mobile Commerce und vor allem mobile Payment mehren sich – zumindest in den USA – dieEiner Studie von LexisNexis zufolge stieg die Zahl der Fälle, mit denen Online-Händler konfrontiert waren, von 1319 (2018) auf 3085 (2019). Und: Jeder durch Betrug entgangene Dollar zieht Kosten von im Schnitt 3,13 Dollar nach sich; wo digitale Güter wie Ebooks, Apps oder Spiele angeboten werden, werden sogar mehr als 4 Dollar Kosten fällig, rapportiert Retaildive

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit: Händler können durchaus mit ökologischer Verpackung punkten – oder über andere Zustellformen nachdenken. Die Kunden achten inzwischen stärker auf: Händler können durchaus mit ökologischer Verpackung punkten – oder über andere Zustellformen nachdenken. Die Planungshilfe für innovative Verpackung.

