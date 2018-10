Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Morining Briefing geht es um Fantasten, Zwerge und Roboter. Also um unsere Gegenwart, nicht um einen Fantasy-Film. Was dachten Sie denn?

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email





Zalando testet Lager-Roboter Intralogistik-Roboter der Start-up-Beteiligung Magazino. Die "Toru" sollen Lagerung und Picking automatisieren. Zalando testet im Erfurter Standort dieder Start-up-Beteiligung Magazino. Die "Toru" sollen Lagerung und Picking automatisieren. Bei DHL soll der Paket-Chef Achim Dünnwald seinen Posten räumen. Auch ein Stück Symbolpolitik. Laut Manager Magazin ist es die erste Amtshandlung des neuen E-Commerce-Vorstands Ken Allen.

Hermes will mit Tochter Liefery ab 2019 die Lieferung zu später Stunde testen und Pakete per Smartlock spätabends oder nachts in den Hausflur legen. Das sagte Hermes Europa-Chefin Carole Walker laut will mit Tochter Liefery ab 2019 die Lieferung zu später Stunde testen und Pakete per Smartlock spätabends oder nachts in den Hausflur legen. Das sagte Hermes Europa-Chefin Carole Walker laut Lebensmittel Zeitung auf dem BVL-Logistik-Kongress. Was man von Hermes sonst noch erwarten darf, lesen Sie im etailment-Interview mit Thomas Horst, Geschäftsführer Marketing & Sales Hermes Germany.

INTERNATIONAL

Schweizer Luxus-Anbieter Richemont für ein Joint Venture. Geplant ist eine Mehr Luxus für TMall. Alibaba gewinn denfür ein Joint Venture. Geplant ist eine weitreichende Kooperation mit Marken wie Yoox Net-a-Porter und Mr-Porter und eine Verkaufs-Plattform für Richemont-Artikel. Zur Gruppe gehöhren auch Marken wie Cartier, Chloé, IWC Schaffhausen und Montblanc. Luxus ist ein gewaltig wachsender Markt in China.

Alibaba KI-Chef Wanli Min im Interview im

Übrigens: Nur ein paar Stunden brauchte die selbstlernende Künstliche Intelligenz Alphazero 2017, um sich das Brettspiel Go beizubringen und dann den weltbesten Go-Spieler, den Computer AlphaGo, zu schlagen. KI wird das Thema der kommenden Jahre. Mit einer Geschwindigkeit, die Spätstarter gnadenlos abhängen wird. Das Interview mit dem KI-Chef ist deshalb keine Fantasterei. Es ist eine letzte Warnung. Bitte lesen. Denn dagegen wirken hiesige Tests wie Versuche aus der Zwergenküche für Slow Food. Alibaba hat noch andere Pläne. Schon bald soll Künstliche Intelligenz des Unternehmens den Verkehr in Metropolen regeln, Leben retten, in Autos fahren - und Städte planen, sagtim Interview im Handelsblatt. Übrigens: Nur ein paar Stunden brauchte die selbstlernende Künstliche Intelligenz Alphazero 2017, um sich das Brettspiel Go beizubringen und dann den weltbesten Go-Spieler, den Computer AlphaGo, zu schlagen. KI wird das Thema der kommenden Jahre. Mit einer Geschwindigkeit, die Spätstarter gnadenlos abhängen wird. Das Interview mit dem KI-Chef ist deshalb keine Fantasterei. Es ist eine letzte Warnung. Bitte lesen. Denn dagegen wirken hiesige Tests wie Versuche aus der Zwergenküche für Slow Food.

TRENDS & FAKTEN

30 Händler, FMCG-Hersteller und Dienstleister prüfen, welche Vorteile und welche Hindernisse im echten Logistik-Einsatz mit der Zukunftstechnologie verknüpft sind. Testobjekt ist die Digitalisierung des Papierkriegs beim Palettentausch, berichtet die In diesen Tagen läuft der Blockchain-Praxistest von GS1. Insgesamt, FMCG-Hersteller und Dienstleister prüfen, welche Vorteile und welche Hindernisse im echten Logistik-Einsatz mit der Zukunftstechnologie verknüpft sind. Testobjekt ist die Digitalisierung des Papierkriegs beim Palettentausch, berichtet die Lebensmittel Zeitung

starken Sprüchen oder gar Weisheiten? „ Die Branche dreht sich schneller. Verdichtung ist gefragt. Wer hat den Wandel in dieser Woche kurz und knackig auf den Punkt gebracht? Wer überzeugt mitoder gar Weisheiten? „ Die Woche im Handel“ diesmal mit Sätzen, die nachhallen oder gar nachwirken.