Nach McDonalds hat nun auch Logistikkonzern DHL die Macht der Mode und Sammlerstücke entdeckt. Zu seinem 50. Geburtstag gönnt er sich eine Kollektion aus Hoodies, T-Shirts, Kissen, Kappen. Natürlich sind diese limitiert, damit die Sammler wirklich zuschlagen. Wer leer ausgeht, hat nur eine Chance: sich als DHL-Fahrer zu bewerben. Die tragen ebenfalls gelbe T-Shirts mit DHL-Aufdruck, aber deutlich schwerer an den Paketen.

///// HANDEL NATIONAL

Von wegen langweilig: Für seinen 50. Geburtstag hat sich Logistikkonzern DHL einemaßschneidern lassen, und zwar vom kalifornischen Streetware-Label Anti Social Social Club (ASSC), weiß Fashionunited. Sammler können Hoodies, Kappen, T-Shirts oder Kissen online bei ASSC bestellen, die sieben Teile sind natürlich limitiert.Ob's was hilft? So richtig erfolgreich war Amazon mit Mode nie – wahrscheinlich suchen Fashionvictims nach hübscheren Bildern. Aber jetzt öffnet der Online-Händler seinen Schrank in Deutschland und Österreich: Premium-Kunden können sich aus "Hunderttausenden in dem Programm verfügbaren Modeartikeln", so die Eigenwerbung Kollektionen aussuchen, diese kostenlos anliefern lassen. Neben den Eigenmarkenwie Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Esprit, Lacoste, verkauft werden Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires. Wie Amazon wohl mit denen umgeht, die alles ein- oder mehrmals anziehen, aber danach zurückschicken?Nach drei Monaten Testzeit startet jetzt Jelbi in Berlin durch, meldet Mobilbranche: Die App vereint– Räder, Scooter, Busse, Bahnen, Autos, bald auch Taxis. Ausgeschlossen sind nur die Flugzeuge. Das Besondere an Jelbi: Nutzer können in der App buchen, vorbestellen und bezahlen. Damit dürfte Jelbi Standards auch für den Online-Handel setzen. Hinter Jelbi stecken die Berliner Verkehrsbetriebe und Dienstleister Trafi, der sich aufspezialisiert: Da schau her – die Öffis geben digitales Gas.