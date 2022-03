///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Inflation in der Eurozone hat einen neuen Rekordwert erreicht. Im Februar lag die Rate bei 5,8 Prozent, meldet Eurostat . Im Januar war die Teuerungsrate in den 19 Euroländern um 5,1 Prozent nach oben gegangen. Antreiber für den deutlichen Schub waren die stark angestiegenen Energiepreise. Hier gab es ein Plus von 31,7 Prozent, nach 28,8 Prozent im Vormonat. Bei den unverarbeiteten Lebensmitteln lag der Preisanstieg bei 6,1 Prozent, für Lebensmittel, Alkohol und Tabak ging es um 4,1 Prozent nach oben. In Anbetracht des Ukraine-Krieges rechnen die Experten mit weiteren Anstiegen, im März sei ein Wert von mehr als sechs Prozent möglich. Einen deutlichen Rückgang werde es in diesem Jahr wohl nicht mehr geben.

--- Anzeige ---

Schon gewusst? FIEGE managt die Abwicklung von E-Commerce-Finanzprozessen!

Buy-Button gedrückt und Kaufprozess abgeschlossen? Ganz so einfach ist es in der Praxis nicht. Denn im Hintergrund starten genau dann eine Reihe aufwändiger Accounting-Prozesse, von denen der Kunde im besten Fall überhaupt nichts mitbekommt. Mehr lesen





Kühne & Nagel mit Wachstumsjahr

Der Logistikkonzern Kühne & Nagel kann auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Der Nettoumsatz legte um 61 Prozent auf 32,8 Milliarden Schweizer Franken (CHF) zu, der Rohertrag erreichte nach einem Wachstum von 32 Prozent 9,9 Milliarden CHF, berichtet die Handelszeitung. Der operative Gewinn (EBIT) konnte von 1,07 Milliarden auf 2,95 Milliarden gesteigert werden. Zugelegt habe unter anderem die Luftfracht für den E-Commerce, dagegen seien die Kosten in der Seefracht durch externe Schwierigkeiten angestiegen. Hier habe es eine Erweiterung der Online-Plattform Seaexplorer für Planung und Organisation der Seefracht gegeben. Für dieses Jahr halte sich die Konzernleitung mit Prognosen zurück, bislang seien die Aussichten gut gewesen. Die Lieferungen seien seit Mittwoch eingestellt.



Walmart startet "Choose My Model"

Walmart will den Verkauf von Bekleidung weiter forcieren. Nach der Übernahme des Technikunternehmens Zeekit im vergangenen Jahr kommt nun die erste technische Anwendung zum Einsatz. Mit "Choose My Model" können die Kunden die Kleidungsstücke online anprobieren, ohne sie selbst anzuziehen, berichtet CNBC. Zur Wahl stünden zum Start rund 50 Damenmodelle, die die Kundinnen ähnlich ihrer eigenen Größe, Gewicht und Figur auswählen könnten, um zu sehen, wie die ausgewählte Kleidung passen würde. In den nächsten Monaten sollten rund 70 weitere Modelle folgen. Auch die Zahl der auf der Webseite verfügbaren Marken solle weiter wachsen. Als nächste technische Anwendung sei ein virtuelles Anprobieren geplant, bei dem die Kundinnen ihre eigenen Fotos hochladen könnten.



Nike stellt den Online-Verkauf in Russland ein

Nike hat die russische Webseite des Sportartikelherstellers abgeschaltet. Der Betrieb des Online-Shops sei derzeit nicht möglich, gebe Nike an, meldet Textilwirtschaft. Die Produktlieferung an die Kunden könne nicht gewährleistet werden, die Kunden sollten den nächsten Nike-Shop, die alle geöffnet seien, aufsuchen, teile das Unternehmen mit. Einschränkungen gebe es bei Adidas und Puma bislang nicht, beide Konzerne haben aber die Zusammenarbeit mit russischen und belarussischen Sportverbänden beendet. Bei Puma gebe es keine Warenlieferungen mehr nach Russland.