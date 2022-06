An der Führungsspitze von Online-Händlern in Deutschland gibt es in den vergangenen Monaten bemerkenswert viele Ausstiege: Den Anfang machte der langjährige Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber. Dann ging Zooplus-Chef Cornelius Platt und Ende dieses Monats scheidet nun Westwing-Gründer Steffen Smalla aus. Diese Liste ließe sich auch international fortsetzen. War die Pandemie-Zeit zu aufreibend oder fürchten sie sich vor kommenden harten Zeiten? Wer weiß. Vielleicht ist aber auch, ganz simpel gesprochen, genug im Geldbeutel, so dass es sich als Privatier gut leben lässt. Glückwunsch.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

DIHK-Report meldet weniger Unternehmensgründungen

In Deutschland drohe der unternehmerische Geist verloren zu gehen, warnt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstags (DIHK) Peter Adrian im "Report Unternehmensgründungen", der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Insgesamt sei die Zahl potenzieller Gründerinnen und Gründer um zehn Prozent gesunken. Besonders betroffen sind die Gastronomie und der Einzelhandel. Dem Report liegen 159.682 persönliche Gespräch mit Gründungsinteressenten zugrunde. Es gäbe zu viele Hürden, die die Menschen im Vorfeld bereits abschreckten.



+++Anzeige+++

Software als Turbo für schnelles Wachstum im E-Commerce

Einen Need in der Gesellschaft erkennen, eine Lösung anbieten und damit erfolgreich werden. So stellen sich viele E-Commerce Gründerinnen und Gründer ihren Weg vor. Doch der Alltag entpuppt sich oft als monotones Abarbeiten. Dabei liegen hier genau die vermeintlichen Pain-Points, die zu Erfolg oder Misserfolg eines Startups beitragen. Mit smarter Software gelingt der Durchbruch. Mehr lesen



BMWK sorgt sich um Rechtssicherheit des Lieferkettengesetzes

Viele Vorgaben des neuen Lieferkettengesetzes, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, seien schwammig und die Rechtsunsicherheit groß, heißt es aus dem Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, der in der vergangenen Woche ein Gutachten zum deutschen Sorgfaltspflichtengesetz und den weiteren Plänen der EU-Kommission vorlegte. Dieses enthält auch den Vorschlag, eine Liste „sicherer Herkunftsländer“ zu erstellen, so dass Zulieferer aus diesen Ländern von EU-Unternehmen nicht vorab überprüft werden müssten. Kriterien für diese Staaten könnten die Konventionen für Menschen- und Arbeitnehmerrechte sein sowie eine funktionierende rechtsstaatliche Ordnung.