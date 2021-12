In China setzt die Regierung mal wieder deutliche Zeichen. Ende 2020 wurden die Schrauben bei Alibaba enger angezogen, Gründer Jack Ma war monatelang verschwunden, nun haben sich die staatlichen Stellen den wachsenden Livestream-Handel vorgenommen. Das Signal an den Markt und die Anbieter ist deutlich und unmissverständlich. Die führende Anbieterin Huang Wei, die im Land unter dem Namen Viya als "Königin des Livestreaming" angesehen wird, muss wegen Steuerhinterziehung eine Strafe von rund 186 Millionen Euro zahlen. Wie in China nicht anders zu erwarten, hat sie die Strafe akzeptiert und sich bei ihren Fans entschuldigt. Das ist aber erst der Anfang der staatlichen Eingriffe in die Boombranche, denn die Regierung hat auch andere Influencer und Personen aus dem Online-Segment im Blick. Sie will das Internet unter ihrer Kontrolle halten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

GfK meldet eine starke Schwächung der Konsumstimmung

Die Abkühlung der Zahlen zieht sich bei der GfK fort, hier ist das Konsumklima rückläufig, zum zweiten Mal in Folge. Der Wert für Januar liegt nach der Analyse der Marktforscher bei -6,8 Punkten, im Dezember waren es -1,8 Punkte. Nach unten ging es bei Konjunktur- und Einkommenserwartung, aber auch bei der Anschaffungsneigung, zugelegt hat die Sparneigung. Als ausschlaggebende Faktoren sehen die Autoren der Studie die vierte Coronawelle, deren weitere Entwicklung auch entscheidend für die Aussichten für 2022 sei, dazu kämen noch die deutlich gestiegenen Preise. Die Konjunkturaussichten sind um 13,9 Punkte auf 17,1 Punkte gesunken, einen niedrigeren Wert hatte es zuletzt im April mit 7,3 Punkten gegeben. Einen deutlichen Rückgang gab es bei der Anschaffungsneigung von 8,9 Punkten auf 0,8.





+++Anzeige+++

Erfahren Sie vom Schweizer Experten für Luxusuhren Bucherer, wie er mit den Herausforderungen der Pandemie umgeht. Maria Pfeifer berichtet aus erster Hand, wie nahtlos verknüpfte und personalisierte Einkaufserlebnisse nach dem Kauf realisiert werden. Außerdem stärken flexible Versandoptionen, aber auch Möglichkeiten wie Click & Collect die Kundenbindung und sorgen für mehr Umsatz im Unternehmen. Alle Details im Webinar.





Douglas steigert den Online-Umsatz deutlich

Douglas konnte im vergangenen Jahr den Umsatz mit 3,1 Milliarden Euro fast auf dem Niveau des Vorjahres mit 3,2 Milliarden halten. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war der Online-Handel, hier ging es um rund 47 Prozent nach oben, der stationäre Vertrieb auf der anderen Seite verlor rund 19 Prozent. Dabei hat die Parfümeriekette hier auch die Schere angesetzt, denn die nicht rentablen Filialen werden geschlossen, die Zahl sank europaweit von rund 2.500 auf 2.000. Der Umsatzanteil, der über Mobilgeräte in die Kassen fließt, liegt mittlerweile bei 71 Prozent, vor zwölf Monaten wies er einen Wert von 65 Prozent auf. Beim operativen Gewinn musste Douglas einen Rückgang um 19,1 Prozent auf 222 Millionen Euro hinnehmen, insgesamt wurde ein Minus von 342 Millionen Euro erwirtschaftet, zwölf Monate zuvor waren es 479 Millionen Euro.



Das DIW-Konjunkturbarometer gibt nach

Nach den schwächeren Prognosen des Ifo Instituts in der vergangenen Woche meldet nun auch das DIW, dass sein Konjunkturbarometer nachgegeben habe. Die aktuelle Coronawelle habe zu einer Absenkung um einen Punkt auf 96 geführt, heißt es aus Berlin. Für das Schlussquartal erwarten die Wirtschaftsforscher somit eine Schrumpfung, der neutrale Wert liegt bei 100. Der stärkste Rückgang sei in der Dienstleistungsbranche festzustellen.



Von Schweden nach Deutschland

Der schwedische Paketdienst Instabox unternimmt den nächsten Schritt und nimmt nach den bisherigen Stammregionen Skandinavien und Niederlande den Betrieb im kommenden Jahr auch in Deutschland auf. Nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung will Instabox die Dienste zum Start im Rheinland, in Hamburg und Berlin anbieten. Dabei halte sich das Start-up aus Stockholm aber mit den Zielen nicht zurück, denn die Zustellung solle am gleichen Tag erfolgen. Dazu erhielten die Kunden die Möglichkeit, ihre Bestellungen an rund 1.000 eigenen Paketstationen selbst abzuholen. Eigene Logistikzentren seien ebenfalls geplant, die ersten beiden sollen in Berlin und Düsseldorf entstehen.