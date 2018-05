sagte Co-Vorstandschef David Schneider am Mittwoch auf der Jahreshauptversammlung in Berlin.

Der Lebensmittelhandel boomt noch nicht richtig. Die GfK-Experten ( hier gibt es die aktuelle Retail-Studie als pdf ) haben dafür gerade eine ganz simple Erklärung zur Hand: "Bevor man sich am Computer oder per Tablet durch die Produktlisten geklickt hat und dann - weil man tagsüber selten zu Hause ist - auch noch eine zumeist kostenpflichtige Terminlieferung vereinbart, für die man dann auch noch wirklich zu Hause sein muss, geht der Stadtbewohner doch lieber schnell einmal vor die Tür und erledigt seine Einkäufe beim Händler um die Ecke." Das ist eine ein bisschen steile These: Richtig ist, dass etwas mehr Kundenorientierung und bessere Usability den Markt deutlich beleben wird. Einer wird das schon machen.