Zum Wochenstart heute ein Buchtipp: Der E-Commerce hat im Darknet einen fast totgeschwiegenen Bruder, den „Dark-Commerce“. Die Parallel-Ökonomie ist dem klassischen Onlinehandel mit seinen konkurrierenden Marktplätzen, Affiliate-Systemen, Schlichtungsstellen und Nutzerbewertungen sehr ähnlich. Gehandelt werden Falschgeld, Drogen, illegale Medikamente und vieles mehr. Autor Stefan Mey hat gerade die dritte Auflage seines Buches „Darknet – Waffen, Drogen. Whistleblower. Wie die digitale Unterwelt funktioniert“ im Verlag C.H.Beck angekündigt. Reinlesen lohnt sich.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Zalando und Hellofresh neu im DAX

An der Deutschen Börse wird am 20. September die Zahl der Dax-Mitglieder von 30 auf 40 erhöht. Mit dabei zwei Online-Händler - neben der Mode-Plattform Zalando (bereits seit 2015 im MDax) auch der Kochboxen-Anbieter Hellofresh. Zalando Co-Chef und Mitbegründer Robert Gentz sagt mit Stolz in einer Pressemeldung: „Gemeinsam haben wir ein Start-up, das aus einem Keller heraus Flip-Flops verkauft hat, zu einer europaweiten Plattform mit rund 45 Millionen Kund*innen entwickelt. Und die wirklich großen Chancen liegen noch vor uns.”





+++Anzeige+++

Mit der GründerInnenstadt-Initiative unterstützen Facebook und Instagram Unternehmerinnen beim Aufbau krisenfester Geschäftskonzepte

Laut Facebooks Wirtschaftsstudie zur Lage von Kleinunternehmen aus dem Jahr 2020 beklagten 53 Prozent der von Frauen geleiteten Unternehmen während der Pandemie Umsatzeinbußen, während es bei von Männern geführten Unternehmen 37 Prozent waren. Grund genug für Facebook, die Mittelstandsinitiative GründerInnenstadt ins Leben zu rufen. Mehr zur GründerInnenstadt-Initiative.



Delivery Hero stockt Kasse mit Wandelanleihe auf

Der Online-Lieferdienst Delivery Hero braucht mal wieder frisches Geld. Per Ausgabe von Wandelanleihen, die das Unternehmen kurz nach Börsenschluss am vergangenen Donnerstag ankündigte, will man sich mehr als eine Milliarde Euro für kommendes Wachstum sichern. Die Verzinsung läge am oberen Ende der Vorstellung des Managements, heißt es in Medien. Die Ausgabe soll um den 10. September erfolgen. Delivery Hero hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 im laufenden Geschäft noch nie Geld verdient. Es bleibt abzuwarten, wie lange die Helden noch im Dax bleiben, dem nach der Verschärfung der Regeln nur noch profitable Unternehmen angehören dürfen. Dies soll nun zweimal jährlich überprüft werden.



Amazon-Aktionstage #ausgeliefert: Ver.di geschockt über Repressalien, Überwachung und Arbeitsbedingungen

Nach Gesprächen mit rund 8.000 Fahrer:innen in Transport und Zustellung bei Amazon an mehr als 30 Standorten in den ersten Septembertagen zieht die stellvertretende Ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsisdie zwar eine positive Bilanz der Amazon-Aktionstage #ausgeliefert, zeichnet aber gleichzeitig ein erschreckendes Bild von den Arbeitsbedingungen vor Ort. In hunderten von Beratungsgesprächen hätten die Betroffenen über nicht gezahlte Gehälter, Repressalien, Überwachung, Zeitdruck und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen berichtet. Die Auslagerung der Belegschaft an Logistik-Partner müsse ein Ende haben; Amazon solle die Beschäftigten direkt anstellen, lautet eine Hauptforderung in der Pressemitteilung der Gewerkschaft, die außerdem die Politik in der Verantwortung sieht, die Verstöße gegen geltendes Recht bei Mindestlohn und Arbeitszeiten durchzusetzen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Alibaba-Gruppe will 13,1 Mrd. Euro in die Förderung des allgemeinen Wohlstandes in China stecken

Aus dem Land der aufgehenden Sonne kommen in diesen Tagen Nachrichten, die nachdenklich stimmen: So hat Staatschef Xi Jinping Unternehmer und große Firmen im Land aufgerufen, einen Beitrag zum Wohlstand der Bevölkerung zu leisten, da die Einkommensunterschiede im Land sehr unterschiedlich seien.

Amazon-Nachrichten vom Wochenende im Überblick: Amazon wird als Frachtdienstleister außerhalb des eigenen Kundenkreises aktiv und damit zum Wettbewerber für Fedex und Ups, berichtet CNBC.

CNBC hat außerdem eine Karte der USA veröffentlicht, auf der das Wachstum der Cargo-Flieger-Flotte von Amazon seit April 2020 aufgezeigt wird.

Eine beunruhigende Nachricht gibt es für Sony, LG und Samsung: Amazon wolle in den USA noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfesttagen eigene Smart-TVs auf den Markt bringen.

Da die zusätzliche staatliche Arbeitslosenunterstützung in den USA heute ausläuft, rechnet die Bank of America mit einem Bewerberansturm bei Amazon. Das Unternehmen könne im 4. Quartal bis zu 100 Tausend neue Mitarbeiter einstellen. Aus dem Land der aufgehenden Sonne kommen in diesen Tagen Nachrichten, die nachdenklich stimmen: So hat Staatschef Xi Jinping Unternehmer und große Firmen im Land aufgerufen, einen Beitrag zum Wohlstand der Bevölkerung zu leisten, da die Einkommensunterschiede im Land sehr unterschiedlich seien. Alibaba-Chef Daniel Zhang kündigte nun an, 13,1 Mrd. Euro bis zum Jahr 2025 unter anderem in eine bessere Gesundheitsversorgung, für technische Innovationen und für kleine und mittlere Unternehmen bereitzustellen. An der Börse in Hongkong verlor die Aktie des Unternehmens daraufhin satte vier Prozentpunkte. Die Anleger sorgten sich um die Geschäftszahlen des Konzerns, mutmaßt Spiegel.Online. ///// TRENDS & TECH