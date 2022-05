///// HANDEL INTERNATIONAL

Angesichts der anhaltenden Pandemie weltweit und besonders auch im Heimatland China zeigt sich der Online-Riese Alibaba bei der Vorstellung der Q4-Zahlen zurückhaltend mit einer Prognose für das nächste Geschäftsjahr. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Umsatzwachstum zu erzielen und die operative Kostenstruktur zu optimieren, um die Gesamtrendite in diesen unsicheren Zeiten zu verbessern, gab Toby Xu, Chief Financial Officer der Alibaba Group, bekannt. Der Umsatz im 4. Quartal 2022 lag neun Prozent über dem Vorjahr. Das Geschäftsjahresergebnis zum 31. März 2022 zeigt ein Umsatzwachstum von 19 Prozent, prognostiziert hatte man bis zu 23 Prozent.Die Modemarke Mango wird künftig 150 Produkte der Beauty-Marke Rituals in seinem spanischen Online-Shop in einer eigenen Wellness-Kategorie anbieten. Sechs weitere, ausgewählte europäische Märkte sollen in den kommenden sechs Monaten folgen. Mango.es präsentiert die Rituals-Produkte in den sechs Kategorien Bad & Dusche, Körperpflege, Hand- und Gesichtspflege sowie Geschenksets und Zuhause.Aus der Kategorie - Warum macht Amazon das? ist diese Meldung: Amazon verkündet per Video die Eröffnung seiner ersten Amazon Style-Modeboutique in Los Angeles, Kalifornien, im Einkaufszentrum The Americana at Brand. Neben Whole Foods und den kassenlosen Lebensmittelläden Amazon Go und Amazon Fresh ist dies eine neue Ergänzung zu Amazons Angebot an physischen Standorten. Amazon Style wird Kleidung von Marken wie Levi's, Tommy Hilfiger, Champion und anderen anbieten, und obwohl es nicht mit Amazons Just Walk Out-Technologie ausgestattet ist, werden dort regelmäßig Mitarbeiter anwesend sein, um Kundinnen und Kunden zu beraten. Auch hier dürfte Kundennähe und Erfahrungen entscheidend sein. Profitabilität ist nicht erforderlich.