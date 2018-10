Liebe Leserin, lieber Leser, der Handel versucht derzeit ja oft, alte Probleme mit neuer Technik zu lösen. So wartet es sich gefühlt viel dynamischer in der Schlange am Self-Checkout, was wohl auch in den USA nicht anders sein dürfte. Dafür werden dort neue Probleme, die durch neue Technik entstehen, zügig angegangen. Die Google-Tochterfirma Waymo hat jetzt den ersten Leitfaden herausgegeben, der Polizisten darin schult, ein fahrerloses Fahrzeug anzuhalten. Das ist wahrer Fortschritt...

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

gebrauchten Sportartikel auch online verkaufen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Decathlon-Kundenkonto. Bisher gab es diese Möglichkeit nur im Rahmen der sogenannten Trocathlon-Events. Diese sollen nun häufiger in den Filialen veranstaltet werden. Im Rahmen der Veranstaltungen erhält der Kunde für den Verkaufserlös einen Einkaufsgutschein. Der Online-Verkauf Über die neue Plattform „Second Use“ können Kunden des französischen Sport-Discounters ab sofort ihreauch online verkaufen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Decathlon-Kundenkonto. Bisher gab es diese Möglichkeit nur im Rahmen der sogenannten Trocathlon-Events. Diese sollen nun häufiger in den Filialen veranstaltet werden. Im Rahmen der Veranstaltungen erhält der Kunde für den Verkaufserlös einen Einkaufsgutschein. Der Online-Verkauf ist ein Privatverkauf

Jacques Weindepot), erwartet jetzt noch, den Umsatz zum Vorjahr um 2,5 Prozent zu steigern und ein EBIT zwischen 28 Mio. und 30 Mio. Euro zu erreichen. Die Das Wetter in diesem Jahr lässt uns an dieser Stelle einfach nicht los. In die Riege der Unternehmen, die wegen des besonders schönen und langen Sommers ihre Gewinnerwartung nach unten schrauben müssen, gesellt sich jetzt auch die Hawesko-Gruppe. Die Weinhandelsgruppe, die sowohl online als auch stationär unterwegs ist (), erwartet jetzt noch, den Umsatz zum Vorjahr um 2,5 Prozent zu steigern und ein EBIT zwischen 28 Mio. und 30 Mio. Euro zu erreichen. Die ursprüngliche Planung ging von 3 Prozent und 32 bis 33 Mio Euro aus.

INTERNATIONAL

Louis Vuitton und Gucci. Für Hermès hat Asien inzwischen eine herausragende Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2018 erzielte der Luxusanbieter rund 38% seines Umsatzes in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan mitzurechnen). Der chinesische E-Commerce wächst nach wie vor. Und wird so auch für Anbieter von Luxuswaren zunehmend attraktiv. Das französischen Traditionsunternehmens Hermès hat nun einen Webshop in der Volksrepublik eröffnet . Und wandelt damit auf den Spuren von Rivalen wie. Für Hermès hat Asien inzwischen eine herausragende Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2018 erzielte der Luxusanbieter rund 38% seines Umsatzes in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan mitzurechnen).

TRENDS & FAKTEN

Yoti zum Einsatz, die in Kassen von NCR eingebaut ist. Deren Geräte sind u.a. bei Tesco, Morrisons und Asda im Einsatz. Welche davon am Piloten teilnehmen, ist allerdings unklar. Die Gesichtserkennung soll die Altersverifikation beim Verkauf von Alkohol und Zigaretten beschleunigen. In Deutschland wurden Versuche solcher Technologien stets auf Druck von Datenschützern kurzfristig wieder eingestellt. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, experimentieren in Großbritannien erste Händler mit Gesichtserkennung direkt an der Kasse. Dabei kommt die Technologie des Start-upszum Einsatz, die in Kassen von NCR eingebaut ist. Deren Geräte sind u.a. bei Tesco, Morrisons und Asda im Einsatz. Welche davon am Piloten teilnehmen, ist allerdings unklar. Die Gesichtserkennung soll die Altersverifikation beim Verkauf von Alkohol und Zigaretten beschleunigen. In Deutschland wurden Versuche solcher Technologien stets auf Druck von Datenschützern kurzfristig wieder eingestellt.

Erlebnisse schaffen – damit wollen viele Händler heute nicht nur den Kampf um den Kunden gewinnen. Um wertvolle Mitarbeiter zu halten, stehen Business- und Erlebnisreisen bei Unternehmen hoch im Kurs. Das Start-up bookingkit , 2014 gegründet, will mit seiner Plattform das Buchen solcher Reisen für Unternehmen besonders leicht machen und erschließt eine Milliarden-Branche.

Der Edeka-Lieferdienst Bringmeister bekommt mehr Schub. In München steigt der Regionalfürst Feneberg als Partner ein. Die neue Partnerschaft ist pikant: Denn der süddeutsche Lebensmittelhändler ist auch bei Amazon Prime Now noch mit im Boot.