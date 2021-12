///// HANDEL INTERNATIONAL

Das in Belgien und den Niederlanden beheimatete Online-Kaufhaus Bol.com übernimmt die Mehrheit beim Lieferdienst Cycloon. Die beiden Partner wollten im Rahmen einer strategischen Partnerschaft das Wachstum Cycloons weiter anschieben, dabei solle der Lieferservice stärker nach nachhaltigen und sozialen Kriterien aufgebaut werden, berichtet Tamebay . Bol.com wolle einen größeren Anteil der Lieferungen per Rad durchführen und den Servicelevel für die Kunden weiter erhöhen. Die bisherigen Anteilseigner verblieben, die Akquisition solle in der ersten Hälfte 2022 abgeschlossen werden.In Großbritannien wartet Ebay auch in diesem Jahr auf den verkaufsstarken Boxing Day. Der 27. Dezember sei nach Angaben des Online-Marktplatzes in den vergangenen Jahren einer der umsatzstärksten auf den Britischen Inseln gewesen. Die Briten seien kurz nach Weihnachten auf der Suche nach Schnäppchen, die Zahl der Angebote habe 2020 bei mehr als zwei Millionen gelegen, meldet Tamebay . Ebay rechne in diesem Jahr für die Woche nach dem 25. Dezember mit mehr als zehn Millionen, viele aus unterschiedlichen Gründen unpassende Geschenke landeten auf den virtuellen Verkaufsregalen. An der Spitze stünde Damenbekleidung, im vergangenen Jahr seien es 1,4 Millionen der Angebote gewesen, es folgten Spielwaren. Auf der Nachfrageseite erreichten Videospielekonsolen die Top-Platzierungen.Die digitale Drogerie McDrogerie.ch zieht vier Jahre nach der Gründung eine positive Bilanz. Als einen Erfolgsgaranten führt die Geschäftsleitung an, dass die Unternehmensstrategie innovations- und kundenfokussiert ausgelegt sei, die Conversion Rate liege bei sechs Prozent. Alles sei mit Hilfe von Automatismen aufgebaut, zusätzlich werde Künstliche Intelligenz eingesetzt, führt der Schweizer Drogerie-Discounter an. Einer der wichtigsten Faktoren im Online-Handel sei die Lieferzeit, an der werde gearbeitet. Dazu käme ein hochwertiger Kundendienst, um eine entsprechende Kundenzufriedenheit erreichen zu können. In der Zukunft gehe es in der Schweiz um einen digitalen Gesundheitsmarkt und McDrogerie.ch wolle mit holistischen Ansätzen die analogen Diagnose- und Therapieprozesse umkrempeln.