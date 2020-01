Nun erregt sich Deutschland also seit ein paar Tagen über die Bonpflicht. Sehen wir es als eine Art Grippe. Auch die wird ja oft erst schlimmer, bevor es besser wird. Könnte also bedeuten: Mobile Payment, ohne weiteres Papiergedöns, wird noch schneller zum Alltag als bislang. In diesem Sinne: Gute Besserung und bis dahin einfach mehr online bestellen.

///// HANDEL NATIONAL

Schuhe24 und Outfits24 docken bei "Bild" an

Die E-Commerce-Anbieter Schuhe24 und Outfits24 starten auf der Karstadt-Kaufhof-Plattform Galeria und auf dem Verkaufskanal der "Bild". Gerade das dürfte einiges an Reichweite bringen. Bei Taschen24 wird die Anbindung an Galeria und "Bild" ab März erfolgen. Gründer Dominik Benner will zudem bald nicht nur stationäre Händler an seine Plattformen anschließen, sondern auch andere Online-Händler, meldet die TextilWirtschaft

Paydirekt: Deutsche Bank und Commerzbank übernehmen

PayPal-Rivalen interpretieren. Man könnte aber auch sagen, weil Zwölf private Banken, darunter die ING, die HVB und die Targobank, sind als Investoren bei Paydirekt ausgestiegen (Paydirekt bieten sie aber weiter an). Man könnte das als Misstrauensvotum für den dümpelndeninterpretieren. Man könnte aber auch sagen, weil Deutsche Bank und Commerzbank nun ihre Anteile erhöht haben , die Verschlankung bedeute schlankere Entscheidungsprozesse und mehr Schlagkraft. Was es zumindest bringt: Karma-Punkte. Denn auch die Abwicklung ist dann gegebenenfalls leichter zu bewerkstelligen.

///// INTERNATIONAL

Lidl beendet Test mit Fahrrad-Kurieren

Simpl in der belgischen Stadt Gent nach einem Jahr. Der Test mit Sammelstellen wurde ebenfalls eingestellt. Gründe für das Ende: unklar. In der Lidl beendet seinen Fahrrad-Lieferdienstin der belgischen Stadt Gent nach einem Jahr. Der Test mit Sammelstellen wurde ebenfalls eingestellt. Gründe für das Ende: unklar. In der Lebensmittel Zeitung sagt eine Lidl-Sprecherin auch nur das, was man dann eben so sagt. Erfahrungen gesammelt, mal abwarten und so weiter.

///// TRENDS & TECH

Otto und Zalando die 13- 18-Jährigen ansprechen? Die



Flugtaxi von Hyundai und Uber

2023 sollen erste kommerzielle Flüge starten Hyundai und Uber wollen gemeinsam ins Flugtaxi-Geschäft einsteigen. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zeigte das Duo schon mal das Modell eines Lufttaxis.sollen erste kommerzielle Flüge starten TikTok ist das vielleicht angesagteste Netzwerk der Generation Z. Doch wie erreicht man dort die Nutzer? Welche Strategien greifen, wenn beispielsweisedie 13- 18-Jährigen ansprechen? Die TextilWirtschaft klärt auf. Wichtigste Erkenntnisse: Guter Content muss es sein, authentisch, auf Augenhöhe und interaktiv. Kreativität ist also gefragt. Der Vorteil: Reichweite auf TikTok lässt sich im Vergleich zu anderen Netzwerken noch mit einem überschaubaren Budget generieren.

