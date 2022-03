In der Jahresergebnis-Pressemitteilung der Deutsche Post DHL Group steht davon nichts, in der Pressekonferenz aber hieß es laut Spiegel.de deutlich: Auf Geschäftskunden kommen in den nächsten Wochen "signifikante Preissteigerungen" zu. Das zusätzliche Kerosin, das für die Umfliegung der Ukraine gebraucht wird, geht zulasten der Frachtkapazität und ist zudem teurer geworden. Auch der Lieferverkehr am Boden ist von steigenden Dieselpreisen betroffen. Die Kriegsfolgen werden im Handel spürbarer.

Online-Handel trägt zum Rekordergebnis der Post bei

Die Deutsche Post DHL Group meldet "den höchsten Umsatz der Konzerngeschichte": Die Erlöse des Jahres 2021 lagen mit 81,7 Mrd. Euro um 22,5 Prozent über dem Vorjahr. Klare Worte zu den Ursachen: "der signifikant angestiegene Welthandel und der anhaltend starke Onlinehandel mit weiter wachsenden Sendungsmengen." Die Division E-Commerce Solutions habe zweistellige Steigerungen der Sendungsvolumina in nahezu allen Regionen erreicht, insbesondere in den Niederlanden und Italien. Die EBIT dieser Division von 417 Mio. Euro bedeuten ein Plus von 163 Prozent, was der Konzern auf die effizientere Auslastung der Systeme durch das hohe Aufkommen zurückführt. Für 2022 erwartet er allerdings weniger Paketvolumen.



Online-Händler entgeht Verurteilung wegen gefälschter Kfz-Embleme

Das Amtsgericht in Frankfurt am Main hat das Strafverfahren gegen einen Online-Händler eingestellt, er muss aber 4.000 Euro an eine Flüchtlingsorganisation zahlen. Bei dem geständigen, vorstrafenlosen Mann war, so die Deutsche Presse-Agentur, im Jahr 2018 "eine größere Menge" gefälschter Kfz-Embleme gefunden worden. Insgesamt habe er 747 Embleme für rund 7400 Euro verkauft.



Denkmalschutz: Gorillas muss Standort in Berlin schließen

Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas schließt Ende März den Darkstore in der Rungestraße nahe der Jannowitzbrücke in Berlin. Der Grund seien Denkmalschutzauflagen, das Bezirksamt habe die Nutzungsänderung abgelehnt, berichtet "Gründerszene". Alle Fahrer sollen entlassen werden, da die Bestellungen auf umliegende Darkstores verteilt würden. Pikant sei, dass in dem Lager auch drei Mitglieder des Betriebsrats arbeiten, denen nun die Kündigung drohe. Das gehe, weil jedes Lager als eigene GmbH organisiert sei.