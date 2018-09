Liebe Leserin, lieber Leser, da können sich ja viele Menschen wieder beruhigen. Das Spiel „Scrabble“ wird nun doch nicht in „Buchstaben YOLO“ umgetauft. Den gewünschten PR-Effekt hat die Aktion dann ja aber doch gebracht. So spektakulär werden die Schlagzeilen zum Verkauf von AllYouNeedFresh sicher nicht sein. Das E-Food-Angebot steht ja bekanntlich demnächst ohne namensgebenden Marktplatz da. Jetzt findet es eine neue Heimat.

Delticom. Der Reifenhändler hatte 2016 bereits Gourmondo und Lebensmittel.de übernommen. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Stimmt das Bundeskartellamt zu, soll die Transaktion zum 31. Oktober Der Online-Supermarkt Allyouneed Fresh wechselt den Besitzer: Die Deutsche Post verkauft ihre Tochter an das Unternehmen. Der Reifenhändler hatte 2016 bereits Gourmondo und Lebensmittel.de übernommen. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Stimmt das Bundeskartellamt zu, soll die Transaktion zum 31. Oktober erfolgen

Erlebniseinkaufes. Im feinen Hamburg-Eppendorf hat der Parfümeriekonzern seine Pilotfiliale „Douglas Pro“ vorgestellt . Auf 100 Quadratmetern findet der Kunde dort hochwertige Produkte mit dem Schwerpunkt Hautpflege, aber auch Nahrungsergänzungsmittel sowie Schönheitsbehandlungen. Mit dem Standort setzt das Unternehmen auf die Idee des

Wachstum war im Vorjahreszeitraum aber deutlich höher ausgefallen. Das bereinigte operative Ergebnis In den prominenten Kreis der Händler, die sich aufgrund der extremen Temperaturen von ihrem Umsatzprognosen verabschieden müssen, gesellt sich jetzt auch Hornbach hinzu. Die Unternehmensgruppe steigerte ihren Nettoumsatz in der Zeit von März bis August zwar um 3,5 Prozent auf knapp 2,4 Mrd. Euro. Daswar im Vorjahreszeitraum aber deutlich höher ausgefallen. Das bereinigte operative Ergebnis sank im ersten Halbjahr um 7,7 Prozent auf rund 161 Mio. Euro.

INTERNATIONAL

Im historischen Soho-Viertel von Lower Manhattan verkauft Birkenstock Schuhe für Frauen, Männer und Kinder sowie Strümpfe, Taschen und Gürtel. Insgesamt ist es weltweit das 47. Geschäft des Herstellers.

Die Payment-Plattform darf sich über frisches Kapital freuen. Das Geld der neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 245 Mio US-Dollar soll in erster Linie in die Internationalisierung des Geschäfts gesteckt werden. Bewertet wird Stripe jetzt mit 20 Mrd. Dollar.

TRENDS & FAKTEN

Paxster wird von einem norwegischen Unternehmen hergestellt. Im Münchener Stadtteil Garching testet Hermes kleine Elektrofahrzeuge für die City-Logistik. Das Gefährt kann mit insgesamt 200 Kilo beladen werden und kommt mit einer Akku-Ladung rund 100 Kilometer weit. Bis zu 10 Stunden soll der kleine Flitzer, der an ein Golf-Cart erinnert, im Betrieb sein. Derwird von einem norwegischen Unternehmen hergestellt.

Verkaufsräume simulieren, Schulungen für geographisch verstreute Mitarbeiter abhalten oder neue virtuelle Kundenberater zum Leben erwecken - Innoactive liefert die entsprechenden, individuellen Virtual Reality Lösungen für unterschiedliche Branchen.

Kuratierte Shop-Modelle in simpler Kachel-Optik sind gerade schwer in Mode. Das weiß auch eBay und liefert mit dem Spin-off “Catch“ eine neue visuelle Shopping-Plattform. Sie startet als Beta-Version exklusiv im deutschen Markt.

