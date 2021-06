///// HANDEL INTERNATIONAL

Ein neuer Titel der Superlative für Amazon. Nach einer neuen Untersuchung des Progessive Policy Institute (PPI) ist der Online-Konzern der Top-Investor in den USA. Das Institut erstellt jährlich eine Liste der 25 stärksten Investoren in den Vereinigten Staaten, nun steht Amazon zum zweiten Mal an der Spitze, meldet Onlinemarktplatz . Nach Berechnungen von PPI habe das Investitionsvolumen in die Infrastruktur im vergangenen Jahr bei 34 Milliarden US-Dollar gelegen, wodurch mehr als 400.000 Arbeitsplätze geschaffen worden seien. Nach Einschätzung des PPI würden diese Investitionen beim Einhalten einer niedrigen Inflationsrate helfen, da sie für zusätzliches Angebot sorgten. Die Finanzminister der G7-Staaten haben sich vergangenes Wochenende auf einen internationalen Mindeststeuersatz geeinigt, berichten diverse Medien . Er soll bei 15 Prozent liegen, nach Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz sei damit die "Zeit des Steuersenkungs- und Dumping-Wettbewerbs" zu Ende. In den nächsten Wochen werde das Thema innerhalb der OECD und anschließend bei einem Treffen der Finanzminister der G20-Staaten behandelt. Ziel sei ein globaler Mindeststeuersatz. Die Unternehmen sollen gleichzeitig dazu verpflichtet werden, ihre Umsätze in den Ländern zu versteuern, in denen sie erwirtschaftet werden und nicht wie bisher nur am Unternehmenssitz, der oft in Ländern mit niedrigen Steuersätzen liege. Auslöser der Initiative und jetzt erfolgten Entscheidung waren besonders Internet-Konzerne wie Apple, Google oder Facebook, was auch zur Bezeichnung "Digitalsteuer" geführt habe.Facebook ist der E-Kommission mit dem Kleinanzeigendienst "Facebook Marketplace" ein Dorn im Auge. Nun leitet Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager eine Untersuchung gegen den Konzern ein. Dabei geht es darum, "ob Facebook den Wettbewerb auf benachbarten Märkten beeinträchtigen kann, insbesondere bei Online-Kleinanzeigen, wo das Unternehmen über sein soziales Netzwerk ebenfalls vertreten ist", so die Argumentation aus Brüssel. Vestager will feststellen, ob Facebook hiermit einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil erhalte. Facebook sammele eine "riesige Mengen an Daten über die Aktivitäten der Nutzer seines sozialen Netzwerks". Die Frage sei, ob Facebook die Daten von Unternehmen, die in dem sozialen Netzwerk werben, nutzen könne. Möglich sei beispielsweise das Gewinnen von Kundenpräferenzen und eine Anpassung des Marketplace.